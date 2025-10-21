Dulceida y Alba Paul disfrutan de una escapada en esta bonita villa rural de Cuenca: la noche cuesta 350 euros

Aida Domènech (Dulceida) y Alba Paul Ferrer, dos de las influencers más reconocidas del país han elegido una bonita villa rural en la provincia de Cuenca, a tan solo dos horas de Madrid, para disfrutar de su última escapada en pareja. Se trata de Villa Atalaya, un alojamiento que combina diseño moderno, confort y naturaleza y que se encuentra a tres minutos de la plaza principal de la localidad de Priego.

Esta vivienda de nueva construcción se erige sobre una parcela de más de 500 metros cuadrados que es el refugio perfecto para desconectar, liberar el estrés de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural de la Serranía de Cuenca.

Sus zonas ajardinadas, la piscina privada y las diferentes estancias buscan la armonía entre funcionalidad y estética. Los grandes ventanales inundan de luz natural el interior de esta villa con tres dormitorios, dos baños, un salón-comedor y una cocina abierta.

Interior de la casa. Atalayapriego.com

Hasta seis personas pueden alojarse en esta villa por un precio de 400 euros la noche en temporada alta (julio y agosto) y de 350 euros el resto del año. El acceso es completamente autónomo mediante un sistema de llave electrónica y la casa incluye estacionamiento privado y otra zona para aparcar adicional a escasos metros.

A solo 5 minutos en coche de la casa podrás conocer de primera mano el río Escabas que ofrece pozas cristalinas rodeadas de pinares, perfectas para tomarte un respiro. A unos 20 minutos, la Hoz de Beteta es otro de esos parajes naturales que debes visitar en esta escapada por sus cañones fluviales y paredes verticales de hasta 200 metros.

A poco menos de una hora, se encuentra el nacimiento del Río Cuervo y la preciosa Ciudad Encantada y el casco histórico de Cuenca con sus emblemáticas Casas Colgadas.

Todos estos condicionantes han llevado a Dulceida y Alba a escoger Villa Atalaya como su último destino vacacional dentro de España. Una visita que pone de manifiesto el alto valor del turismo rural de lujo en Castilla-La Mancha, una región ideal para quienes buscan exclusividad, bienestar y un entorno de ensueño.