Dani Fernández saca una canción por primera vez junto a su pareja, Yarea: esta es la bonita causa que hay detrás

El afamado cantante natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Dani Fernández, ha presentado este viernes su primera gran colaboración junto a su mujer, Yarea, y lo hacen por una bonita causa.

'No dejaré de abrazarte', así se titula esta canción que nace como un himno solidario que aborda la lucha contra el cáncer de mama desde la perspectiva del amor y la valentía y que será la pieza principal de la campaña 'CADENA 100 Por Ellas' de este año.

Para Dani y Yarea ha supuesto todo un desafío profesional y personal al tratarse de su primer proyecto juntos desde que comenzaron su relación en 2018 y después de haberse casado en 2022.

Cartel promocional de la canción. Revela Comunicación

"Es la primera vez que hacemos algo de verdad juntos, por eso era más difícil para nosotros", ha confesado Dani en nota de prensa y de seguido ha admitido que "¡Nunca habíamos discutido tanto!".

Este himno busca transmitir la emoción detrás de cada historia de superación en lo relativo a la citada enfermedad. "Creo que hemos encontrado el punto de cómo lo queríamos enfocar", ha destacado Yarea.

La pareja que dio la bienvenida a su primera hija, Belice, a finales de 2023, ha volcado su faceta en este tema solidario para la 13ª edición de 'CADENA 100 Por Ellas', el concierto anual a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Tras estrenarse este viernes en la radio, 'No dejaré de abrazarte' será interpretada por primera vez en directo el próximo 18 de octubre en el Movistar Arena de Madrid en este evento de lucha contra el cáncer de mamá para el que las entradas ya están agotadas.