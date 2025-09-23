Carmen Quintanilla (AFAMMER), premiada por su compromiso social y defensa de la paz

Durante la celebración del 30 aniversario del Grupo Vaguada, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, fue distinguida por su trayectoria, compromiso social, y defensa de valores fundamentales como la paz.

Este evento congregó a representantes institucionales del mundo de la cultura, el deporte, la comunicación y la solidaridad en el marco del Día Internacional de la Paz y del Año Internacional de la Paz y la Confianza, proclamado por Naciones Unidas.

En su discurso, Quintanilla destacó el importante papel de AFAMMER en la defensa del mundo rural, subrayando la necesidad de seguir apostando por el desarrollo de las zonas rurales como vía para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible de todos los territorios.

"Hablar de la España rural no es hablar de la España vaciada, es hablar de la España donante, que alimenta al mundo y mantiene la diversidad y nuestro patrimonio artístico y cultural. Por eso hoy más que nunca hay que mirar hacia ese mundo rural con los ojos de la paz", subrayó.

Por otro lado, puso el foco en la participación activa de las mujeres a la hora de construir paz haciendo referencia a los orígenes del feminismo. "Hoy, en un momento marcado por conflictos y discursos de odio, es más necesario que nunca alzar la voz por la paz. Las mujeres ya lo hicieron en 1840, con líderes como Emmelyne Pankhurst, que reclamaban su derecho no a quebrar las leyes, sino a formar parte de ellas, refrendarlas y legislar sobre ellas", señaló.

"En esa construcción, las mujeres rurales de España con AFAMMER tienen mucho que aportar", incidió.

Más allá de Quintanilla, el Grupo Vaguada reconoció a figuras como Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Irene Villa, el O.N.G. con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas Ayuntamiento de Madrid; personalidades del mundo de la cultura como la actriz Esmeralda Moya, el cantante Pitingo y deportistas como Juanjo Rollán, subcampeón mundial de Parabowling, entre otros.