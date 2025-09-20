Diana, la joven de Toledo que vive en una autocaravana: "No pago alquiler y está más equipada que una habitación"

La pérdida de poder adquisitivo por la continua inflación y los elevados precios del mercado del alquiler/compra de viviendas, hacen que muchos jóvenes de nuestro país vean inaccesible poder independizarse.

Sin embargo, Diana Cabeza, una joven de Toledo, ha apostado por una alternativa curiosa a la vez que rompedora con el modelo de vida tradicional: desde hace seis meses vive en una autocaravana de 12 metros cuadrados.

"No pago alquiler, ni luz ni agua. Decidí dejar mi piso para convertirme en nómada digital", así se presenta esta toledana de 31 años en redes sociales bajo el nombre @soyailenx donde comparte su día a día. Solo en Instagram cuenta con más de 40.000 seguidores.

La idea de vivir en una autocaravana le nació a los 14 años cuando se topó con un vídeo de una pareja que recorría el mundo en su vehículo. "Veía que la mayoría de las personas a mi alrededor se quejaban de sus vidas, esperando siempre esas dos o tres semanas de vacaciones al año. Yo no quería eso", cuenta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En ese sentido, Diana adquirió hace varios años una furgoneta con la idea de camperizarla, pero a principios de este año decidió venderla y con ese dinero se compró una autocaravana de segunda mano.

Diana junto a su perra y de fono su "casa sobre ruedas".

"No fue tanto por un tema puramente económico porque una autocaravana equipada no es barata y podría haberme pagado un piso en un pueblo", matiza a lo que añade "fue más por el hecho de no querer atarme a una casa, a un lugar. La movilidad de ir de un sitio a otro sin estar fija es lo que más valoro".

Muchos podrían pensar lo contrario, pero según ella este cambio de residencia ha sido a mejor. "Mi caravana está mucho más equipada que una habitación de alquiler", asegura.

Nueva vida, nuevas tareas

Sin embargo, vivir sobre ruedas tiene sus peros. Tareas cotidianas como lavar la ropa pasan a depender de terceros o la propia gestión de los depósitos de agua puede llegar a ser una odisea. En este sentido, la toledana apuesta por una planificación semanal. "Hay aplicaciones gratuitas que te ayudan a encontrar estos lugares de interés, ya que es algo en lo que siempre tienes que estar pensando", argumenta.

Otros de los grandes miedos para quienes se plantean una aventura similar, son la soledad y la inseguridad. "A mí me encanta pasar tiempo sola, así que lo llevo bien", confiesa.

La joven toledana subida encima de su autocaravana.

Para la seguridad, Diana utiliza cámaras y "trucos caseros" como enganchar el cinturón a la puerta para bloquearla desde dentro. Además, "tengo mi propio seguro que cubre la caravana, a mí misma y a mi perra".

Esta vida nómada se adapta a su profesión como cantante de una orquesta que por su propia naturaleza le obliga a moverse por las fiestas de los pueblos. El resto del año, Diana busca ser "una nómada digital" a través de una profesión que le permita teletrabajar y por medio de la monetización de sus redes sociales donde, debido a su rápido crecimiento, ya está recibiendo colaboraciones publicitarias.

En tan solo medio año, ha recorrido casi toda España y parte de Portugal. Su próximo gran destino es cruzar el estrecho en ferry con su casa a cuestas y conocer Marruecos en febrero. "Ahora mismo mis viajes son de dos semanas como mucho", admite.

Su popularización en las redes sociales la ha llevado a lidiar con el lado negro de la exposición pública. "Lo que se me ha hecho más difícil de todo, ha sido lidiar con los prejuicios y la opinión de la gente. No me lo esperaba", lamenta.

En esta línea, ha recibido mensajes de todo tipo: desde quienes la acusan de prostituirse hasta que todo se lo han pagado sus padres. "Pienso que son personas que, por su situación, no serían capaces de conseguir algo así", subraya.

A pesar de todo, Diana se queda con lo bueno de su nueva vida: "Estoy súper contenta porque ha vuelto a nacer mi creatividad y para mí es una locura poder inspirar a otras personas".

Para aquellos que sientan curiosidad o se estén planteando un cambio similar, el consejo de esta toledana después de vivir seis meses en un vehículo de 12 metros cuadrados es claro: "No es para todo el mundo. Recomiendo primero alquilar una furgoneta o autocaravana y probar. Pero si después te gusta, tira para adelante. La cantidad de experiencia que he ganado en este tiempo no la había tenido en toda mi vida", concluye.