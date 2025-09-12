El proyecto de un grupo de amigos de Toledo para convertir una vieja nave en una gran discoteca: "Hay mucho curro"

Un grupo de amigos de Consuegra (Toledo) ha decidido cumplir un sueño y se han lanzado a poner en marcha un proyecto desde cero, compartiendo la experiencia en su cuenta de Instagram (@la_mancha_club).

Una iniciativa a través de la cual quieren convertir una nave vacía en una gran discoteca de música techno, "un lugar como nunca antes se ha visto en Consuegra".

"Esto no es una rave cualquiera. Esto lo vamos a montar nosotros, desde cero, con nuestras manos. Se trata de una experiencia, un viaje, un fiestón que empieza en el suelo de la nave y va a volar", han expresado en el primer vídeo de la cuenta, donde van a publicar los avances día tras día.

Como explican en el vídeo, el grupo ya había realizado fiestas en la nave, pero ahora han decidido "plantear algo mucho más profesional".

"Aquí hay un montón de trabajo, mogollón de curro", ha afirmado uno de los jóvenes.

Segundo día

Por el momento, solo han trabajado en el proyecto dos días. En la segunda jornada han decidido "romper con el pasado para abrir paso a algo nuevo".

Un día en el que los trabajos se centraron en cortar una furgoneta antigua para convertirla en una cabina de DJ. Un trabajo que se han tomado con el mejor de los humores, ya que la labor fue más complicada de lo que imaginaban.

Seguiremos atentos a los avances de un proyecto que ya ha despertado la curiosidad de muchos en las redes sociales.