Amelia Bono se sincera en sus redes sociales: "He pasado por una época bastante chunga"

La 'influencer' Amelia Bono, hija del expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha compartido en su Instagram unas historias en las que ha hecho una reflexión sobre el esfuerzo y la constancia. Unas publicaciones en las que ha reconocido que ha pasado por "una época bastante chunga" que ha superado con "ayuda de una psicóloga".

"Ahora estoy en una etapa dulce de mi vida. Mi psicóloga me ha ayudado a gestionar un montón de cosas", ha asegurado.

Amelia ha animado a todos sus seguidores, en especial a las mujeres, a iniciarse en el mundo del running. "En este deporte he aprendido que todo necesita constancia y ser perseverante", ha expresado.

Ha relatado que ella también se cansaba cuando corría sus primeros kilómetros, pero ha aprendido que las cosas "no son inmediatas", un aprendizaje que "sirve para todo en la vida".

"Los logros se van viendo. Os animo a que lo intentéis y corráis. Obviamente tengo ayuda, como la de mi fisioterapeuta o mi entrenador. Pero es uno mismo quien hace el trabajo", ha afirmado.

Amelia ha indicado que en su último entrenamiento ha logrado completar 25 kilómetros, su tanda más larga. "Este verano he tenido que dejar de hacer muchos planes con amigos para entrenar. El que quiere algo, lo consigue", ha sentenciado.