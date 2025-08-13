¡Bienvenida, Grace! Nace la primera hija del periodista toledano Álvaro de la Paz y de Briana Kvasnicka

La redacción de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM está de enhorabuena.

La familia de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM está de enhorabuena. El pasado sábado 9 de agosto, a las 19:30 horas, llegó al mundo en el Hospital Universitario de Toledo la primera hija de nuestro compañero Álvaro de la Paz y de Briana Kvasnicka.

Tanto Grace como su madre, natural de Chicago (Estados Unidos) y profesora de inglés en el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas (Toledo), se encuentran en perfecto estado de salud.

La llegada de la pequeña ha colmado de alegría tanto al periodista como a Briana. Toda la redacción de EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM felicita a los flamantes padres y a sus respectivas familias. ¡Enhorabuena!