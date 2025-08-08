El jugoso premio que se ha llevado un acertante de Cuenca en la Lotería Nacional de este jueves

Administración de Lotería y estanco de la Plaza Mayor de Cuenca. Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de Lotería Nacional de este jueves 7 de agosto ha dejado un premio de 30.000 a un afortunado que compró su boleto en la administración de Lotería y estanco de la Plaza Mayor de Cuenca.

El primer premio, dotado con 300.000 euros, ha recaído en el número 18.698.

También se ha vendido en Tafalla, Albox (Almería), Ainsa (Huesca), Las Palmas, Madrid, Cartagena y la Manga del Mar Menor (Murcia); Santa Marta de Tormes (Salamanca), Villanueva del Ariscal (Sevilla) y Mont-Roig del Camp (Tarragona).

Asimismo, el segundo premio ha recaído de forma íntegra en Jimena de la Frontera (Cádiz) y está dotado con 60.000 euros.

Los reintegros del sorteo han sido los números 8, 6 y 12.