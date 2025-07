La emotiva reflexión de Ramón García sobre la soledad no deseada: "Es una epidemia cada vez más grande"

Tras más de nueve años en emisión, el programa de CMM 'En Compañía' continúa haciendo de medicina contra la soledad, formando parejas en las cinco provincias de la región. Una labor que puso en valor su presentador, Ramón García, a través de una bonita reflexión: "La epidemia de la soledad no deseada es cada vez más grande".

Así lo expresó durante el programa emitido en la televisión regional durante la tarde de este miércoles, cuando estaba conversando con un hombre de avanzada edad que quería encontrar pareja para dejar de estar solo.

"Para venir aquí hay que echarle un par. No es un plato de gusto. El que viene aquí es porque ya no tiene más remedio y ve que la oportunidad puede ser aquí. Si fuese fácil encontrar compañía en la calle, este programa no existiría. Existe porque es necesario", afirmó visiblemente emocionado el mítico presentador.

Además de definir a la soledad como "una epidemia cada vez más grande", Ramón García lamentó que cada vez es gente más joven la que está sola, por lo que "algo habrá que hacer".

"La soledad solo trae aislamiento, enfermedades, problemas y depresión, una palabra que va unida a la soledad no deseada", reflexionó.

Respaldo de científicos

Como ha informado en alguna ocasión EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, CMM ha informado que 'En Compañía' es un programa que cuenta con el respaldo de científicos, médicos, psicólogos, cuidadores, geriatras y cargos públicos, ya que todos ellos han constatado sus beneficios.

Un espacio que pone sobre la mesa una problemática que se está convirtiendo en una lacra social, sobre todo entre los mayores de 65 años. Por ello, su objetivo es "ayudar entreteniendo", poniendo en valor la difusión de las costumbres, oficios y tradiciones a través de sus testimonios de vida y de proyectos que se dedican a que no se pierda la memoria cultural y que esta se transmita a los más jóvenes.