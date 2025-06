Lorenzo Caprile, emocionado con su exposición en Toledo: "Siempre es precioso que te dediquen espacio y tiempo"

Toledo se ha convertido estos días en escenario de una de las miradas más personales y artesanales de la moda española. El diseñador Lorenzo Caprile expone desde el pasado 16 de junio en el Aula de Música del Edificio San Pedro Mártir una muestra que recorre tres décadas de oficio y sensibilidad creativa.

Bajo el título 'Entretejidos: Caprile en Toledo', la exposición -disponible hasta el viernes 27 de junio- reúne un total de ocho trajes y un bolero, piezas seleccionadas directamente del archivo del taller del modista, cada una cargada de recuerdos y de técnica.

"Es un mini resumen de la gran exposición que hubo hace meses en el Canal de Isabel II, en Madrid", ha explicado Caprile a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Aun así, el diseñador ha destacado el cariño que hay detrás de esta iniciativa, comisionada por el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Jaime Moraleda y enmarcada en las celebraciones del Corpus.

"Siempre es precioso que te dediquen un poquito de espacio y de tiempo, y más en Toledo en estas fechas. Es una ciudad maravillosa", ha reconocido.

Piezas emblemáticas

Las piezas expuestas -todas del periodo más reciente de su taller, entre 2010 y 2024- son una selección que habla tanto del estilo Caprile como de su evolución como creador.

El vestido más antiguo de la muestra es una auténtica joya de 2010, diseñado en diálogo con un retrato de Anton Rafael Mengs 'María Carolina de Habsburgo-Lorena, reina de Nápoles'. En ambos destaca un sello inconfundible del modista, como es el corpiño y la utilización de la pedrería.

Entre las creaciones más recientes destaca un vestido rojo de 2024, similar al que han lucido figuras como Anne Igartiburu o la modelo Marta Lozano en eventos de relevancia internacional como el Festival de Cannes.

Compromiso con la alta costura

Desde que abriera su taller en el barrio de Salamanca en 1993, Caprile ha mantenido firme su compromiso con la alta costura artesanal, alejada de las producciones industriales.

"Lo mejor de hacer moda así es que puedes controlar todo el proceso, desde que nace el traje hasta que lo rematas. Ves cómo va surgiendo el diseño y eso es muy bonito", ha asegurado.

Esta manera de entender su oficio le ha convertido en una referencia nacional, firmando vestidos inolvidables para la Casa Real, actrices, modelos y clientas particulares que buscan lo único.

Sueños por cumplir

Con más de 30 años de trayectoria, múltiples galardones y el respeto unánime del sector, Caprile no habla de retirada, sino de nuevos sueños. Aunque no puede adelantar detalles, ha desvelado que está trabajando en una exposición de gran formato para 2027 o 2028. "Espero que se haga realidad. No puedo contar más, porque si no, no se cumple", ha señalado.

De momento, su ilusión diaria sigue intacta. "Atender lo mejor posible a mi clientela y que un traje bien hecho traiga otros cuatro o cinco. Eso es lo que me permite mantener abierto mi taller y cuidar a mi equipo. Eso es lo que me motiva cada día", ha zanjado.

La exposición 'Entretejidos: Caprile en Toledo' puede visitarse hasta el 27 de junio, en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00, en el Edificio San Pedro Mártir del Campus de Toledo (UCLM) con entrada libre.