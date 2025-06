De ser Josemi en 'Aquí no hay quien viva' a trabajar de camarero en un pueblo de Toledo: "Me torcí bastante"

Eduardo García fue una de las caras más reconocibles de la televisión española. Su papel como Josemi, el hijo menor del mítico presidente Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva', lo catapultó a la fama en 2003, cuando apenas tenía 11 años. Sin embargo, hoy su vida dista mucho de aquella exitosa etapa.

'Aquí no hay quien viva', emitida por Antena 3, marcó una época y batió récords de audiencia hasta su final en 2006. Posteriormente, gran parte del elenco -incluido Eduardo- dio el salto a 'La que se avecina', ya en Telecinco. En esa serie interpretó a Fran, el hijo de otro peculiar presidente vecinal.

Hoy, a sus 33 años, el actor afronta una realidad que poco tiene que ver con su pasado como estrella infantil. Trabaja como camarero en un pueblo de Toledo, vive con sus padres y su situación económica es "muy complicada".

"Me torcí bastante"

En una reciente entrevista con el periodista de 'Tardear' Álex Álvarez, el propio Eduardo confesaba que lleva "bastante tiempo fuera de todo esto" y que pasó una etapa difícil tras abandonar la interpretación.

"Tuve un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. He sido muy 'golfete', pero tampoco he sido malo", admitía con sinceridad. Tras su salida de la serie, comenzó a juntarse con "malas compañías" y a hacer "cosas que no debía".

También reflexionaba sobre su niñez, robada por los focos y la exigencia de una carrera temprana. "Empecé a currar muy jovencito y siempre he tenido ganas de vivir un poco de esa infancia que no viví. Yo era un chaval de 12 años y me veía coartado. Veía que otros niños tenían libertades y yo lo añoraba".

Varios altibajos

Tras su salida de 'La que se avecina' -serie que dejó antes del final de la sexta temporada-, el joven dio un nuevo paso y buscó su identidad en la música, integrándose en el grupo 'Los Burlaos'.

Algunas de sus canciones se hicieron virales gracias a su tono irreverente y a la difusión del youtuber AuronPlay, aunque también provocaron controversia por sus críticas directas a antiguos compañeros de reparto y al productor de la serie.

Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas, limitadas a algunos pódcast donde ha hablado abiertamente sobre los altibajos que ha atravesado.

Ahora, Eduardo intenta rehacer su vida lejos de los platós, aunque no pierde la esperanza de regresar al mundo de la actuación. Su recuerdo sigue presente en varias generaciones de espectadores y él, aunque herido por la "falta de apoyo de algunos compañeros", no ha perdido del todo la fe en su talento.