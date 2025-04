Broncano recibe el regalo que nunca le pudo el paracaidista que murió en un pueblo de Toledo: "Es precioso"

David Broncano ha cerrado este lunes en 'La Revuelta' un círculo que se abría a finales del mes de marzo cuando, en el desarrollo de un programa, surgió la idea de entrevistar a Carlos Suárez, deportista experto en montañismo y salto BASE que falleció el 1 de abril después de que saltara desde un globo y el paracaídas no se le abriera en el aeródromo de La Villa de Don Fadrique (Toledo).

El presentador ha recordado cómo el equipo se había puesto en marcha para contactar con él cuando se produjo el accidente mortal. "Le íbamos a llamar ese mismo día", ha relatado.

Tras el fatal accidente, Álex Txikon, uno de los mejores himalayistas del mundo en la actualidad y amigo personal de Suárez, contactó con Broncano para contarle que ambos habían preparado un regalo para "camelarlo" y que así accediera a entrevistarlo.

"Un día antes del accidente había hablado con él" de este asunto, ha contado el montañero vasco, a lo que el presentador añadía que "casualidades tan duras de la vida" hicieron que el 1 de abril Carlos Suárez perdiera la vida.

Durante esa conversación, Txikon desveló que entre los dos pensaron en qué podían llevar a Broncano para convencerlo de que hiciera la entrevista y cada uno eligió un "regalo guapo".

En memoria de Carlos Suárez ⛏️



Ojalá hubiera podido venir él mismo con este regalo. Mandamos un abrazo enorme a toda su familia, amigos y gente cercana.



Gracias, @alextxikon 🫂 #LaRevuelta pic.twitter.com/5hypZU5O6R — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025

El primero en hacer los honores ha sido el propio Txikon, quien ha entregado al presentador un sobre con varias láminas hechas por la artista Maitane Azurmendi con el Gernika o el Nanga Parbat, cumbre en la que el vasco hizo historia al convertirse en el primer montañero en alcanzar su cumbre en invierno en 2016 junto a Ali Sadpara y Simone Moro.

Caja misteriosa

Tras los agradecimientos, llegaba el momento de hacer entrega del 'regalo póstumo' de Carlos Suárez, guardado en una gran caja que no fue fácil de abrir para el presentador. Entre chascarrillos, Txikon preguntaba a Broncano si "no vamos a ser capaces de abrirlo", mientras este le contestaba que "no soy músico" por el parecido del objeto a las cajas en las que se guardan los instrumentos.

Una vez que estos problemas quedaban solventados, el cómico sacó un piolet que definía como "precioso". Por su parte, Txikon explicaba que en su conversación con Carlos Suárez le dijo "aunque no sea de los buenos, hay que llevarle uno que esté guapo, con el nombre tallado". "Espero que te guste", añadía.

Ambos aprovechaban la ocasión para mandar "un beso enorme a Miriam, su mujer, Martina, su hija y su madre Carmen".

"Le mandamos un abrazo a la familia y un recuerdo. Va por ti. Muchas gracias, Carlos", se despedía Broncano entre los aplausos del público con la sensación de haber cerrado un círculo cuyo final se había trastocado por la tragedia.