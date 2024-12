Un dispositivo patentado por un grupo investigador de la UCLM en Toledo revoluciona la lucha contra el dolor

Un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), vinculado a la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, ha desarrollado y patentado un dispositivo que permite tratar el dolor de manera precisa y sin provocar efectos secundarios ni adversos significativos. Este avance, fruto de años de investigación y desarrollo, supone un hito en la tecnología médica al actuar de forma selectiva sobre las fibras nerviosas nociceptivas que transmiten el dolor.

“El desarrollo de este dispositivo es el resultado de años de investigación y desarrollo del Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo (GIFTO), dirigido por el profesor Juan Avendaño Coy, y en el que participan los investigadores Juan José Fernández Pérez, Diego Serrano Muñoz, Julio Gómez Soriano y David Martín-Caro.

El dispositivo, recientemente aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), es capaz de generar frecuencias superiores a 20 kHz de manera segura. “El ensayo vinculado a este dispositivo es el primero a nivel internacional en evaluar los efectos de frecuencias elevadas de estimulación en humanos, lo que marca un hito en el desarrollo de herramientas para la investigación y tratamiento del dolor”, señalan los responsables del estudio.

Resultados del estudio

Los resultados del estudio sobre los efectos de este nuevo dispositivo, que ha obtenido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, se han publicado en la revista Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. Entre las conclusiones, destaca que la estimulación a 40 kHz aumenta selectivamente la modulación del dolor experimental, sin efectos secundarios o adversos significativos, con una acción específica sobre las fibras nerviosas nociceptivas que conducen el dolor, sin afectar a otro tipo de fibras sensitivas. “Este avance ofrece nuevas perspectivas para el manejo de patologías relacionadas con el dolor, especialmente en pacientes que no responden adecuadamente a los tratamientos tradicionales”, indican los autores.

Como futuras líneas, ya ha comenzado un ensayo clínico para el tratamiento del dolor neuropático que se está actualmente desarrollando en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con resultados preliminares prometedores. Los investigadores destacan el gran impacto clínico que también puede tener el uso de este dispositivo en otras patologías de dolor crónico como el dolor radicular, el dolor muscular o el dolor postoperatorio.