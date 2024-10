El Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha anuncia los ganadores de sus Premios Solidarios 2024

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Rotary Club Toledo, Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha (UCEC-M), elDiario.es y Mª José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2024.

Estos galardones son el máximo reconocimiento que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria.

En la categoría de Administración Pública, el 'Premio Solidarios' es para la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por sus políticas de impulso y apoyo a la economía social, destacando como buena práctica la estrategia regional de la economía social de Castilla-La Mancha.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para Rotary Club Toledo por su labor de voluntariado, apoyo y puesta a disposición de ayudas técnicas en favor de personas con discapacidad y el movimiento asociativo para la práctica de deporte inclusivo.

Al ámbito de la Empresa, se reconoce a la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla La Mancha (UCEC-M) por enriquecer la red pública de centros educativos de la región con la articulación y desarrollo de un modelo de economía social basado en los valores cooperativos del ámbito de la enseñanza

En el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación se premia a elDiario.es, por una fecunda trayectoria de 10 años de cobertura de los contenidos sociales relacionados con el mundo de la discapacidad y del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha.

Finalmente, en la categoría de Persona Física, el reconocimiento es para Mª José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, eminente jurista, así como docente e investigadora, que ha dedicado una atención preferente a los asuntos relativos a la inclusión laboral y a la protección social de las personas con discapacidad.

La gala tendrá lugar el 19 de noviembre

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2024 lo han formado Francisco José ARMENTA, director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Yolanda MONGE, subdirectora de informativos en Castilla-La Mancha Media; José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla La Mancha; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Carlos Javier Hernández, delegado ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre a las 18:00 horas en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural, en Toledo.