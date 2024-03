Isidro, el médico de Toledo que lleva 10 años construyendo una curiosa maqueta: "No hay otra igual"

A Isidro Rivera siempre le habían gustado las historias de barcos. Su padre era ingeniero naval en Galicia y le había transmitido esa pasión desde pequeño, pero la reconversión del sector hizo que se decantara por estudiar Medicina. Sin embargo, nunca dejó de lado lo que realmente le entusiasmaba. "Empecé haciendo maquetas de barcos y poco a poco comencé a formarme por internet", cuenta este traumatólogo del Hospital Universitario de Toledo.

Rivera recuerda que empezó a juntarse con gente de toda España que compartía su misma inquietud y de ahí pasaron a hacer investigación naval en museos, "viendo planos para hacer nuestros propios modelos". Poco después se decantó por la investigación sobre galeones y navíos del siglo XVIII, lo que le llevó a escribir varios libros. El más potente, El navío de 68 cañones de 1752, "un referente en arqueología" que incluye una descripción completa y un análisis actualizado del sistema de construcción naval llamado "a la inglesa".

"Este libro surgió tras una larga investigación en el Museo Naval de Madrid, donde conseguí encontrar los papeles del espionaje militar e industrial español del siglo XVIII. Ahí aparecían las instrucciones para construir un navío de sistema inglés y decidí que yo quería hacer uno. Aprendí a manejar autoCAD -un sofware de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado 3D- y Photoshop y con eso hice los planos para ajustar todo", explica Rivera, que decidió recrear el modelo en una maqueta para comprobar si esos planos contenían errores.

Javier Longobardo

Ha recreado cada detalle

Según cuenta, esta maqueta -lleva diez años construyéndola- es la primera que se hace "siguiendo las reglas exactas de la época". "No es un barco sencillito, sino que con estos planos se podría construir uno de verdad", señala. "Las piezas no son compradas. Trabajamos directamente con un tablón de madera de peral, de ahí sacamos las láminas y recortamos las piezas. Después las torneamos y las montamos", subraya. Sin duda, un trabajo de lo más minucioso que realiza junto a su amigo José Collado en un pequeño taller situado en el Casco Histórico de la ciudad.

El barco, que mide un metro y medio aproximadamente, "tiene todo lo que tiene que tener". Todas las estructuras de la bodega son exactamente iguales que las de uno real; en la cámara alta se han colocado todos los fusiles y cañones, que se han hecho con agujas intramusculares de medicina; y también cuenta con caja de balas, bombas de agua, anclas, etc. "Aunque casi no se vean las partes interiores, no falta detalle", dice.

Isidro Rivera y José Collado Javier Longobardo

"Estamos hablando de algo serio"

Para llevar a cabo la maqueta, ambos han tardado unos diez años, ya que tuvieron que parar con la crisis de Covid-19 y también han tenido épocas de mucho trabajo en sus respectivos sectores. Ahora que ya está casi terminada, su idea es exponerla en algún sitio una vez finalizada, pero todavía no saben dónde.

Lo que sí tiene claro Rivera es que este ha sido su mayor proyecto hasta la fecha, ya que "no hay otro igual". "Hay muy poca gente en España que realmente tenga un nivel científico de este asunto. Ya no es tipo aficionado, estamos hablando de algo serio", concluye.