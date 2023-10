El toledano NanoJr vuelve a lanzar un mensaje viral: "Haced esto al salir de casa"

Tras hacerse viral por su reflexión sobre el esfuerzo y la importancia de valorar lo que uno tiene, NanoJr, el joven pluriempleado de Toledo, ha seguido con la difusión de mensajes destinados a los jóvenes en redes sociales. En esta ocasión, ha hablado de lo que él siempre hace antes de salir de casa para que su madre y su hermana se queden tranquilas.

"Siempre les digo dónde voy a estar, con quién y me las como a besos antes de irme ¿Y por qué os digo esto? Porque me he dado cuenta de que la mayoría de chavales, cuando van a salir de casa, se van sin decir nada", ha comenzado diciendo en un vídeo compartido en Instagram y TikTok.

"No cuesta nada, con este pequeño detalle, dejar a tu madre tranquila. No cuesta nada darle un besito por si acaso. Imagínate que te vas cabreado y luego os pasa algo a ti o a ella. ¿Cómo te sentirías? Te vas a arrepentir en vez de hacer las cosas bien desde un principio", ha dicho el joven.

En el vídeo aparece con su hermana pequeña, Nora, a la que cuida desde que su padre se marchó de casa cuando él tenía tres años.

Una infancia dura

NanoJr arrasó en redes sociales hace unas semanas tras publicar un vídeo en el que contaba que tiene dos trabajos que le ocupan 15 horas al día para "sacar adelante" a los suyos.

Días más tarde, acudió con su madre al programa de Telecinco 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana, y se abrió en canal con los espectadores. Allí relató que había tenido que madurar muy deprisa por todo lo que había vivido en la infancia, ya que su padre se fue de casa cuando él era pequeño y la siguiente pareja de su progenitora les maltrataba.

