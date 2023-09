Diez claves para mejorar la comunicación con las personas mayores

Aprender a comunicarse de manera eficaz y fluida con las personas mayores es necesario para mejorar su calidad de vida, aunque a veces pueda resultar todo un desafío. A medida que los tiempos avanzan, algunos ancianos pueden sentir dificultades para hablar con las personas más jóvenes, ya que el mundo actual les resulta desconocido y complicado, pero es imprescindible no perder la comunicación con ellos para paliar su soledad.

Julio García Gómez (Toledo, 1958), experto en comunicación social, familiar y corporativa, considera que mantener una conversación efectiva con los mayores, que tantas experiencias acumulan para transmitir a las nuevas generaciones, les ayuda a "renovar sus ilusiones". Para conseguirlo, ofrece -a modo de decálogo- diez claves fundamentales:

1.- Saber escuchar con paciencia y esmero lo que nos pretenden decir, las ideas que nos transmiten y los consejos que nos quieren dar.

2.- Dialogar de manera pausada para que puedan captar de manera correcta nuestros mensajes. No debemos acelerarnos en el ritmo de la conversación.

3.- Vocalizar adecuadamente pronunciando bien las palabras, y articulando adecuadamente cada sílaba que compone una palabra.

4.- Elevar el tono de voz al volumen que pueda necesitar el mayor si tiene dificultad auditiva.

5.- Repetir en el contexto de la conversación la misma idea que queremos transmitir para que pueda captar los titulares esenciales de la charla.

6.- Manejar con soltura el lenguaje gestual del cuerpo, el rostro, la mirada y las manos para apoyar y potenciar el lenguaje verbal de manera gráfica y visual.

7.- Practicar juegos de expresión oral como pronunciar una palabra y utilizar a la vez un par de sinónimos con el fin de captar mejor su atención.

8.- Hablar con cariño y respeto en un tono de familiaridad y cercanía que será beneficioso para conseguir que el mayor se sienta cómodo y feliz de estar compartiendo el diálogo con el resto de personas del entorno familiar o social.

9.- Antes de hablar con nuestros mayores planificar bien la conversación: qué quiero decir y cómo se lo quiero decir.

10.- Unidad de conversación focalizada en que no se mezclen temas dispares, para así centrar bien la atención del mayor y que no esté obligado a recordar otras ideas que hemos introducido en la conversación; que no se pierda en el contexto general y sea más cómodo y terapéutico el diálogo.

