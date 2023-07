Varoc, el 'Beethoven de la música electrónica' que con 16 años va a pinchar en Tomorrowland

Álvaro Calvo es un joven de Velada (Toledo) que está escribiendo uno de los capítulos más fulgurantes [que brilla con intensidad, que es muy rápido e intenso] de la historia de la música electrónica. Lo curioso es que ese libro apenas acaba de comenzar y el clímax del relato está a la vuelta de la esquina. Este chico, con apenas 16 años, se convertirá este viernes en el artista español más joven en actuar en uno de los festivales más importantes del mundo: Tomorrowland. Allí compartirá cartel con artistas de la talla de Steve Angello, Sebastian Ingrosso, R3hab, Amelie Lens, Tiësto, Claptone, The Chainsmokers, Lost Frequencies, Oliver Heldens, Hardwell, Martin Garrix, Afrojack, Dimitri Vegas y Like Mike, Carl Cox, Kygo, Skrillex, etc.

Varoc -nombre artístico de este DJ y productor musical-, quién comenzó a pinchar música con 10 años, está a cuatro días de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera y, por supuesto, de su vida. Lo que para muchos DJs y productores musicales de todo el planeta es la gran meta soñada y el colofón a sus carreras, a este veleño la cita se le dibuja como línea de salida. A pesar de que eso no le supone una responsabilidad añadida, admite a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL DE CLM que los nervios van aflorando a medida que se acerca la fecha: "Estoy tranquilo, aunque hoy ya cuando me he levantado he dicho: «Guau, es que no queda nada». Es imposible no ponerse nervioso en un sitio así".

"Estoy muy contento. Estaba pinchando en una boat party en Ibiza, en un barco, y me dieron la noticia. Al principio pensaba que era broma", explica emocionado el artista, que se subirá en la tarde-noche del 21 de julio a la cabina del 'Young Talents', nombre del escenario que ha preparado el festival para mostrar el talento de las jóvenes promesas más importantes de la escena electrónica mundial.

"Todo surgió cuando estaba pinchando en un restaurante de Ibiza. Una mánager internacional se acercó y se presentó. Después supe que me había grabado y se lo había enviado a uno de los promotores de Tomorrowland", detalla Varoc. Tres meses después el festival se puso en contacto con su mánager para saber más sobre él y concretar fechas.

Comienzos tempranos

Hay artistas electrónicos que comienzan su carrera por azares del destino o descubren su vocación después de haberse empapado de diferentes estilos musicales. Otros en cambio llevan el virus de la música electrónica en su ADN y desde temprana edad comienzan a desarrollar una pasión que les acompañará el resto de sus días. "Mis padres escuchaban mucha música, pero nada de electrónica. Un día encontré unos CDs de electrónica en casa de mi madre y poco a poco me empezó a gustar. Estaba todo el día escuchando ese tipo de música hasta que mis padres dijeron: «Aquí hay que hacer algo» y me compraron un equipo baratito", declara Varoc.

Un vídeo colgado por su padre en redes en el que aparecía pinchando bastó para que su actual representante se pusiera en contacto con ellos, "este niño se tiene que venir a Madrid a aprender", recuerda Álvaro. Y así lo hizo. Con tan solo 10 años consiguió su diploma de DJ en la escuela Showland Academy y con 11 años ingresó como alumno en la prestigiosa escuela de INTED Electronic Music School (Madrid) a formarse en informática musical, DJ y producción.

Cartel de 'Young Talents' de Tomorrowland

Un vertiginoso ascenso

Desde ese momento, no sin mucho trabajo duro y a pesar de su breve carrera, ha podido celebrar grandes éxitos profesionales. En estos cinco años ha llevado su 'tech house' a las mejores salas y festivales del país. La sala La Riviera, Panda Club, Saloon, LAB Madrid, Under Festival, Castañek, Brunch in the Park, Dreambeach, A Summer Story, Weekend Beach, Los 40 Festival o el Ibiza Global Festival, entre otros, han sido testigos de su calidad. Además, ha compartido cabina con otros artistas como Cuartero, Themba, Erick Morillo, Paco Osuna o Andrés Campo. Algunos de ellos, referentes para él.

Conquistando Ibiza

Para cualquier artista electrónico, Ibiza es la meca del clubbing, pero muy pocos han conseguido hacerse un nombre allí. Sin embargo, Varoc ha sido recibido con los brazos abiertos en la isla. Bora Bora, Tantra, Café del Mar, Khumaras, Hard Rock Hotel, Lola’s, Baloo Ibiza, Las Dalias, han sido algunos de los míticos lugares en los que han disfrutado de la música de este joven prodigio.

Varoc en uno de sus bolos

El príncipe de las ondas

Además de sus actuaciones en clubs y festivales, pincha en algunas de las radios de música electrónica más importantes del país. Residente en Who Radio, colaborador asiduo de Los 40 Dance y con programas en las tres estaciones más importantes de Ibiza: Ibiza Global Radio, Sónica Ibiza, y Pure Ibiza, su música está cada vez más presente en el panorama nacional.

Productor precoz

A sus 16 años no se limita exclusivamente a pinchar y a dominar la mesa de mezclas con maestría. Varoc es feliz en el estudio creando música. Su primer trabajo con 12 años fue 'No Limits' en el sello Thr3mind Recordings, al que tiene un cariño especial. Recientemente ha publicado su último tema para el sello Summision Group, 'Dream About You', que considera el mejor hasta la fecha y "se sale un poco de la línea que tenía yo".

Su pueblo por bandera

El de Velada admite que lleva a su "tierra y a su familia" siempre presente. Aunque no reside allí, pasa gran parte de los días allí porque es donde tiene su estudio de grabación y des donde trabaja. "Es un pueblo pequeño y nos conocemos todos. La gente que me conoce sabe que no me he olvidado de ella. Para mí son como mi familia", apunta.

