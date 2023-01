La cantante María Toledo responde a las críticas por llevarse a su bebé al trabajo

La cantaora María Toledo dio a luz el pasado 31 de enero a Vicente, su primer hijo junto al torero Esaú Fernández, y desde entonces no se ha separado de él. Apenas tres días después, la toledana se desplazaba a La Rioja junto a sus dos hombres para ofrecer un concierto y este fin de semana acudía con el pequeño y con su marido al programa 'A tu vera' de Castilla-La Mancha Media, donde ejerce de jurado.

Sin embargo, las críticas por llevar a su bebé al trabajo no han tardado en llegar. "Deberías esperar un par de semanas. Yo lo haría por mi hijo. Qué necesidad hay de esto", "es un poco absurdo cantar estando el organismo en recuperación y forzar sin razón alguna. Qué ganas de llamar la atención" o "qué temeridad y qué locura hacer sufrir al peque en vez de cuidarlo" son algunos de los comentarios que ha recibido a través de la red social Instagram y a los que ha decidido responder.

"Algunas personas me dicen que no debería trabajar, que no miro por mi hijo. En fin… una serie de tonterías que prefiero no pensar, pero sí voy a aclarar", ha publicado la artista en un post donde aparece dando el pecho a Vicente en los camerinos de la tele mientras le canta una nana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA TOLEDO (@mariatoledomt)

"Pimero, trabajo porque quiero. Y segundo, si mi niño pudiera hablar y le preguntásemos que con quien prefiere estar, diría que con su mamá y con su papá. Afortunadamente, mi trabajo me permite poder tenerlo en el camerino. Como estoy intentando la lactancia materna, en cada publicidad le doy el pecho, mientras me maquillan le doy el pecho y hasta le canto cuando siento que lo necesita. Cuando salgo al plató, se queda con su papá que lo cuida de arte", ha aclarado.

Para terminar, la cantaora ha explicado que el niño "está encantado" y que le encanta viajar en coche. "¿Cuál es el problema? Hay gente que se debe aburrir y buscan rizar el rizo y no lo voy a consentir. Por favor, vamos a dejar que la gente disfrute de su momento y no enturbiemos el mejor momento de mi vida, como es haber cumplido el sueño de ser mamá", ha zanjado.

