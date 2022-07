Ramón García explota en directo y manda a "tomar por c..." a una señora

El presentador estrella de CMMedia, Ramón García, es el rostro más popular y en general más amable y divertido de la televisión pública de Castilla-La Mancha. El éxito de "En compañía", el programa que presenta, lo atestigua. Pero también Ramontxu puede tener un mal día.

Es lo que ha debido pasar cuando esta semana ha mandado a "tomar por c..." a una señora a la que habían llamado en directo para que participara en el concurso del jamón.

Al explicarle Ramón García que la llamaban del programa, y sin que apenas le dejara dar más información, la señora exclamó: "Déjame de tonterías, por favor", lo que dejó a cuadros al presentador y a su compañera, Gloria Santoro, que preguntaba si había colgado mientras al fondo seguía oyéndose a la señora: "Vanga hombre, vayáse usted a tomar viento fresco".

Ramón García explota y envía a "TOMAR POR C..." a una llamada que le ha contestado"malamente tras tras" durante el concurso del jamón pic.twitter.com/fiCcI5bVjD — TVMASPI (@sebas_maspons) July 5, 2022

"Llamadla otra vez, por favor, que igual pensaba que era una broma", pidió Ramón. Vuelven a llamarla, se pone y le explica: "Que no cuelgue, que somos nosotros, los de la tele". "¡Que me da igual!". "¿Ah, vale, que creía que pensaba que era una broma!". "No, es que no me interesan las tonterías esas". "¿Bueno, pues a mí tampoco usted, adiós señora!", terminó la conversación García, ya visiblemente molesto.

Y se fue calentando mientras hablaba de la gente maleducada que hay. "¿Qué asco, que gente más mal educada!". "Con todo el cariño, con todo el respeto para... ¡Váyase a tomar por c... hombre!".

El público no podía contener la risa en el plató mientras Santoro, con cara de circunstancias, trataba de justificar a la señora diciendo que a lo mejor la habían pillado con un mal día". "¿Que da igual, que estoy hasta las pelotas de gente maleducada!". "Señora, mire", y mostraba a cámara Ramón el estampado de su camiseta, una mano enorme haciendo una peineta. Santoro insistía en que a lo mejor tenía un mal día la señora y ya entonces Ramón García volvía a su ser, le daba la razón a su compañera y pedía disculpas.

