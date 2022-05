Rozalén cuenta cómo fue su "espectacular" primer encuentro de Juan Diego

La cantante albaceteña María Rozalén , un de las voces que más y mejor suenan en el actual panorama de la música española, ha tenido un cariñoso recuerdo para el recién fallecido actor Juan Dieg o. La artista ha contado el primer encuentro que tuvieron y cómo le impactó el elogio que le dedicó y la forma en que lo hizo.

Cuenta Rozalén en Instagram que Juan Diego era uno de los actores más valorados y queridos "en casa" después de ver "Los santos inocentes". En la primera gala de los Goya a la que asistió la cantante tuvo un encuentro fugaz con el veterano actor. Y allí ocurrió todo: "T e acercaste, me señalaste con el dedo y dijiste con tu voz firme y ronca `eres espectacular´. Yo miré hacia atrás segura de no ser la destinataria de esas palabras. Volviste a señalar más cerca: `No te des la vuelta!! Tú!! Eres espectacular´. Y te fuiste…".

Rozalén no fue "capaz de reaccionar". "Simplemente eso. Un gesto y una frase. Cuánto habré presumido de lo especial que me hiciste sentir. Fue el regalo más hermoso que siempre he destacado de esa noche". Y termina deseándole "que la tierra te sea leve".

