Brutal opinión de Ramón García sobre el último disco de la cantante Rosalía

Como es habitual en todo lo relacionado con la cantante catalana Rosalía, su último disco, Motomami, está siendo promocionado por tierra, mar y aire. No son pocos los que han elogiado el trabajo de la artista, en el que incluye una mezcla de estilos variopinta y que hace que muchas de sus nuevas canciones se alejen de la Rosalía a la que todos estábamos acostumbrados.

Pero no todo son alabanzas. El popular presentador de la televisión pública de Castilla-La Mancha Ramón García aprovechó que en su programa se estaba hablando de la cantante Martirio con motivo de su 68 cumpleaños y no dudó en dar su opinión sobre Motomami. "Me gusta bastante más esto que el nuevo disco de Rosalía", le dijo a la persona con la que hablaba en ese momento en su programa, En Compañía, el programa que conduce en Castilla-La Mancha Media, mientras escuchaban el tema Las mil calorías, de Martirio. "A mí también", le contestó.

"¿Qué te parece el nuevo disco de Rosalía?", le preguntó Ramón. "Yo prefiero no comentar. A mí me parece una persona muy sobrevalorada", dijo el joven interlocutor. Y Ramón García corroboró de forma determinante: "A mí el disco me parece una mierda. Yo he sido defensor siempre de Rosalía y me encanta Rosalía, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho. Igual vende mucho, y vende mucho en Estados Unidos, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía".

Sigue los temas que te interesan