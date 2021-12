Al igual que el año pasado, este 24 de diciembre ha sido muy extraño a causa de la pandemia mundial que atravesamos y que ha hecho que muchas familias no se puedan juntar por precaución. Por ello, la gran cantante y artista toledana María Toledo ha querido regalar un villancico por bulerías de lo más especial esta Nochebuena.

"Lo compuse anoche con lágrimas en los ojos porque me da mucha pena no reunirnos como cada año", comentaba la cantante a través de redes sociales.

“A veces en la vida suceden cosas que uno no puede controlar. Ya sea por precaución, por contacto directo con un positivo o por obligación sanitaria, sé que no soy la única y que much@s de vosotr@s cenaréis solitos esta noche. Hay que cuidar a los que tenemos cerca y protegernos de este virus para que no se lleve más vidas.” confesaba.

No es el primer año que María Toledo tiene una sorpresa para sus fans. El pasado 2020 estrenó su videoclip para el tema 'Mamá', un trabajo muy cuidado en el que la artista mostraba su lado más tierno.

