Sofía, la hija adoptada de José Bono, sobre su madre biológica: "Es fuerte, pero ni la juzgo ni la califico"

Sofía, la hija adoptada de José Bono y Ana Rodríguez, estrenó el día de su cumpleaños un documental para hablar de su adopción. En la primera parte de ‘Abierta en canal’, que publicó el pasado 12 de octubre, coincidiendo con su 21 cumpleaños, contó cómo fue su abandono en un centro de acogida y el posterior proceso de adopción.

Con el vídeo, subido a su perfil, que cuenta con casi 20.000 seguidores, hizo pública la emocionante carta de su padre, el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, en el día que fueron a recogerla. En ella, su padre adoptivo le confesó que “ya la quería como a sus demás hijos”.

Este martes, Sofía Bono publicó el segundo capítulo del documental, un vídeo de algo más de cuatro minutos titulado “No compartimos sangre, compartimos toda una vida”. Esta nueva entrega comienza con unas imágenes de Sofía, de pequeña, contando la primera visita de Vicente Ferrer, un conocido filántropo conocido por sus actos solidarios a través de su Fundación.

El vídeo continúa con imágenes de la pequeña, mientras explica cómo sus padres le inculcaron el hecho de ser adoptada. “Hola, soy Sofía y soy adoptada”, se presentaba a sus compañeros y compañeras de colegio.

“Llegué a una familia que es la mía. No tengo otra. Nunca me he sentido de menos. Mi padre decía que había mejorado los genes. Pronuncio el ‘eg que’ de los Bono como si hubiera nacido en Salobre”, bromea, mientras destaca la naturalidad de las adopciones.

“La adopción es un acto de amor. Pasé de no tener a nadie a tenerlo todo”, expresa Sofía, que habla de este hecho como “un segundo nacimiento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofia Bono (@sof_bono)

Abandono de su madre biológica

“Que mi madre biológica me dejase en esa casa de acogida con solo cuatro días suena fuerte, pero con 21, que tengo ahora, ni la juzgo ni la califico. Tengo a mis padres, que son los que te crían, los que te quieren y los adoro”, manifiesta en este segundo capítulo la joven nacida en Chile.

Además, ha recalcado los valores, las oportunidades y la formación que le han inculcado los Bono. Y también, el cariño, que “nunca” le ha faltado, sin olvidar “todo el apoyo”.

Raíces chilenas

“Nunca he negado mis raíces, porque mis propios padres se han encargado que me sienta chilena y española. Me enseñaban su cultura y una parte de mí sigue en Chile”, expresa Sofía mientras se reproduce un vídeo donde José Bono enseñaba la ciudad de Santiago de Chile en el día de su recogida.

“No soy capaz de negar el destino, porque deber tener un significado que yo naciese el Día de la Hispanidad. Dios tiene un plan para todos”, expresa.

Termina este esperado vídeo confesando que siente la necesidad de “compartir algo tan personal para tocar el corazón de las personas que ven la adopción como un tema tabú, porque la sangre es menos importante que el amor”.

Sigue los temas que te interesan