Curiosas reacciones al videoclip de C. Tangana: "El arzobispo de Toledo y yo no tenemos Fe en lo mismo"

Por desgracia, me han pasado el último vídeo del mediocre C.Tangana para que lo viera.

La verdad que cero sorpresas. Sólo diré que el arzobispo de Toledo y yo NO TENEMOS LA MISMA RELIGIÓN. No sé lo que será él, pero no tenemos Fe en lo mismo.

En Toledo,encima, en nuestro corazón.