El secreto del talaverano Miguel Frigenti que dejó a todos boquiabiertos

Pocos días después de su expulsión de Secret Story, Miguel Frigenti estuvo este domingo con Jordi González y sus tertulianos y desveló su secreto. Un misterio sobre su vida que ocultó a los demás concursantes durante semanas.

Tras su polémica expulsión por la audiencia, después de la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo por agredirle, el concursante talaverano sorprendió a los colaboradores de La Noche de los Secretos al reconocer que llegaron a darle la extremaunción.

Miguel explicó que todo ocurrió nada más nacer: "Mi madre tuvo un embarazo complicado, yo venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro".

Tras estas palabras, los colaboradores presentes en el plató estallaron en risas, provocando un enfado monumental en Jordi González, que se vio obligado a intervenir: "Que nadie se ría de algo así delante de mí".

Por su parte, Frigenti siguió contando que "estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a salir adelante. Entonces fue el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, así que soy un superviviente".

