Monumental enfado de Almodóvar con una actriz que le ha puesto de los nervios

Victoria Abril está siendo actualidad por su presencia en MasterChef Celebrity, programa con el que ha vuelto a la televisión, y por sus polémicas declaraciones, esencialmente las que ha hecho sobre el director de cine castellano-manchego Pedro Almodóvar. No hace mucho tuvo una gran atención mediática al mantener una postura negacionista respecto a la pandemia del coronavirus.

La actriz ha aprovechado su aparición en el programa de TVE para enviar un mensaje a Pedro Almodóvar. Mientras recordaba cómo había sido trabajar con su compañera de reto y de profesión, Verónica Forqué, la actriz ha lamentado que el director de cine manchego no la haya llamado para trabajar desde hace 25 años.

"Qué pena que Pedro Almodóvar no me quiera ver ni en pintura. La última fue hace 25 años", ha empezado la actriz. “En esta profesión tienes tu tiempo y con Pedro también. A él le gustan las mujeres de 30, cuando llegan a 40 ya nada”, ha concluido Abril.

Estas palabras parece que no le han sentado nada bien a Pedro Almodóvar. Una fuente muy cercana al cineasta citada por Informalia asegura que el director manchego está "muy cabreado" con Victoria Abril por todo lo que ha dicho contra él. Sobre todo no entiende las razones de un ataque de esas proporciones ni que le reproche que no la llama para trabajar en sus películas. "Que cuente también por qué dejó de contar con ella. No es una cuestión de edad, como Victoria dijo en el programa", habría dicho la misma fuente.

El caso es que el argumento de que a Almodóvar no le gustas las mujeres cuando llegan a los 40 no se sostiene. Basta con ver a Marisa Paredes, de 75, o a Penélope Cruz, de 47, protagonizando Madres paralelas, la película de Almodóvar seleccionada para los Oscar.

