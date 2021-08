Entre los alcaldes de Castilla-La Mancha hay división de opiniones. Algunos de ellos han optado este año por no celebrar las fiestas patronales de sus respectivos municipios y otros, animados por la mejoría de la situación sanitaria derivada de la pandemia respecto al verano anterior, hacen el esfuerzo de organizar los festejos adaptándose a las circunstancias. En el segundo grupo está Pedro Ángel Jiménez, de Argamasilla de Alba, que este miércoles presentaba el programa de actos con motivo de la Feria y Fiestas 2021, que se celebrarán entre el 4 y el 9 de septiembre en honor de la patrona de la localidad, la Virgen de Peñarroya.

"Creemos que la feria es una semana importante en la salud mental de todos y cada uno de nuestros vecinos, y también es importante a nivel económico para los hosteleros y comercios de la localidad", aseguraba la concejala de Festejos, Alba Hilario, durante la presentación. "Teníamos claro que queríamos hacer feria, siempre y cuando las circunstancias sanitarias nos lo permitiesen, en todo momento haciendo hincapié en que no es una feria normal, en la que debemos tener muy presente que las normas sanitarias siguen vigentes y que el cumplimiento de todas ellas es fundamental", añadía.

Moderación y precaución

Con relación a las próximas fiestas, que se celebrarán "siempre con todas las precauciones y las recomendaciones que nos exige la autoridad sanitaria en estos momentos", el alcalde pedía a todos los vecinos de Argamasilla de Alba que disfruten "con moderación y mucha precaución, porque el virus todavía está entre nosotros y puede seguir generando mucho dolor".

Este año pregonarán la Feria y Fiestas 2021, como Pregoneros Mayores, los trabajadores de la Residencia de Mayores "Virgen de Peñarroya" por su trabajo durante la pandemia, mientras que los Pregoneros Jóvenes serán los T.O.O. "The Only Ones", un grupo de jóvenes que durante el confinamiento organizó, a través de las redes, diferentes actividades para contribuir a sobrellevar este periodo.

Numerosas actividades

Las Fiestas 2021, según la concejala del ramo, se distribuyen principalmente en las actividades diurnas, los espectáculos culturales, las atracciones en el recinto ferial y el ocio y la gastronomía en los locales de hostelería de la localidad.

Dentro de las actividades diurnas se celebrarán partidos y torneos deportivos, un mini concurso de Peñas, parques infantiles y espectáculos para los más pequeños, una exposición de dinosaurios, carreras de cintas, una ruta ciclista o una batalla de "gallos".

En el aspecto cultural y de espectáculos destacan el Concierto Especial Pre-Feria, el 42º Festival Nacional de Folklore "Mancha Verde", el XI Festival Nacional de Zarzuela "Villa del Alba" o el 14º Festival Flamenco "Cueva de Medrano". Además, este año, como novedad, destacan dos conciertos tributos, uno a Fito & Fitipaldis y otro a Amaral.

Las entradas para los espectáculos podrán adquirirse a través de www.giglon.com y en las asociaciones organizadoras a partir del lunes 30 de agosto.

Así mismo, el recinto ferial contará con las habituales atracciones de feria, siendo el miércoles 8 el Día del Niño, con las atracciones a mitad de precio.

No habrá zona joven ni romería

Por último, destacaba la concejala, el recinto ferial no contará este año con la habitual zona joven y se ha suspendido la romería en honor de la Virgen de Peñarroya que habría de celebrarse los próximos días 11 y 12 de septiembre de 2021 en las inmediaciones del castillo de Peñarroya.

Con relación a los actos religiosos durante las fiestas, Hilario ha señalado que se van a llevar a cabo con la mayor normalidad posible, pero en esta ocasión se va a sustituir la procesión por una misa de acción de gracias en la plaza de Alonso Quijano.

Sigue los temas que te interesan