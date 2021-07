Muere la abuela periodista de la reina Letizia a los 93 años de edad

La reina Letizia está de luto. Menchu Álvarez del Valle, locutora de radio y abuela paterna de la reina, ha fallecido a los 93 años, tal y como ha informado la revista Semana.

Nació en Santander en el año 1928, pero vivió en Oviedo desde los 16 años. Estudió Periodismo y se convirtió en una de las voces radiofónicas más reconocidas de Asturias, por lo que compartía profesión con su nieta. A lo largo de su vida ha trabajado en emisoras locales y autonómicas como Radio Oviedo, La Voz del Principado, y también en nacionales como Radiocadena Española o Radio Nacional de España. En uno de los días más tristes para la reina, Felipe VI (53) no se encuentra a su lado, pues está a 9.500 kilómetros de España, realizando un viaje de Estado a Lima, como ha informado EL ESPAÑOL. El deber ha querido que el rey no está arropando a su mujer en uno de los momentos más complicados de su vida. Letizia y su abuela tenían una relación muy estrecha, tanto frente a las cámaras como en privado. De hecho, con su característica voz de locutora, en 2004 Menchu Álvarez deleitó a los invitados a la boda del por aquel entonces príncipe Felipe con su nieta Letizia leyendo la carta de San Pablo a los Corintios.

Y parece que esta sintonía con su nieta también traspasó generaciones, pues en su 92 cumpleaños declaró que lo que más feliz le hacía eran sus bisnietos: "No hay nada mejor que ser abuelina".

También ha sido buena su relación con la casa real española. "El día de mi cumpleaños me llamó el rey [Felipe] y me dijo: 'Mi padre me pide permiso para ver si puede llamarte para felicitarte'. Esto es protocolo y lo demás son tonterías", contó en 2018.

Sigue los temas que te interesan