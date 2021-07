Esther Doña contará su historia con el recordado empresario "toledano" Carlos Falcó

Esther Doña ha decidido publicar unas memorias en las que contará en primera persona su vida junto al marqués de Griñón. El recordado empresario, con grandes intereses en Castilla-La Mancha, falleció en marzo del 2020 a causa del coronavirus. Fueron momentos duros para sus hijos y para su mujer, quien ahora pretende plasmarlo en un libro que saldrá a la luz el próximo 27 de octubre, tal y como ha publicado la revista ¡Hola!

"Me siento feliz de poderos presentar uno de los proyectos más importantes de mi vida", ha dicho Esther Doña emocionada en sus redes sociales al anunciar la noticia. La marquesa viuda relatará en estas memorias cómo se enteró de la muerte de su marido, pero también recordará toda su historia de amor. El nombre del libro será "La vida de un gran hombre a través de mis ojos", y es casi seguro que dará pie a nuevas polémicas entre los Falcó y su viuda.

La relación de Esther Doña con Tamara Falcó y sus hermanos no ha estado exenta de tensiones. En la actualidad no hay relación. "No tenemos mayor relación pero no por nada, es que nunca la hemos tenido. Nunca hemos tenido contacto ni cuando estaba mi padre vivo", comentaba la hija de Isabel Preysler meses después de la pérdida de su padre.

Esther Doña se ha sentido rechazada por los hijos de su marido y ahora esta ha querido dar un paso al frente para contar lo que vivió con el marqués de Griñón desde el día que se conocieron y hasta su inesperada muerte.