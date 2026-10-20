Muere un hombre de 66 años tras precipitarse del tejado de un chalé en Sigüenza en un accidente doméstico

Un hombre de 66 años ha fallecido este martes tras caer desde el tejado de una vivienda en Sigüenza (Guadalajara), en un accidente doméstico ocurrido en un chalé situado en el Paseo Arcos.

El aviso se ha recibido a las 9:27 horas, cuando se ha alertado a los servicios de emergencias de la caída del hombre desde el tejado de la vivienda, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y varios medios sanitarios, entre ellos un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital y una UVI.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el hombre, de 66 años, ha fallecido como consecuencia de la caída.