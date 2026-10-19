El agua deja de ser potable en diez pueblos de Toledo por el bajo nivel del Torcón II: "No debe usarse para cocinar ni beber"

La Mancomunidad de Aguas Torcón II ha declarado no apta para el consumo humano el agua de la red tras los últimos análisis realizados. La restricción afecta a más de 13.000 vecinos de diez municipios de la provincia de Toledo, que no podrán utilizarla para beber, cocinar ni para la higiene de los alimentos hasta nuevo aviso.

Los municipios afectados por esta medida son Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés.

La entidad ha difundido un aviso urgente para comunicar la situación a los residentes y advertir de las limitaciones que deben seguir mientras se mantenga la declaración de no potabilidad.

En concreto, la Mancomunidad ha pedido a los vecinos que no utilicen el agua de la red para beber ni para cocinar, así como tampoco para lavar o manipular alimentos destinados al consumo. Estas restricciones se mantendrán vigentes hasta que se comunique oficialmente que el agua vuelve a ser apta para el consumo humano.

Por el contrario, el agua sí puede utilizarse para usos sanitarios, limpieza doméstica y ducha, siempre que se evite su ingesta.

Pantano en nivel bajo

El problema está relacionado con la turbidez del agua, una circunstancia que, según ha explicado la Mancomunidad, viene motivada por el bajo nivel del pantano. Esta situación está afectando a los parámetros analizados y ha llevado a declarar el agua de la red como no apta para el consumo humano.

La Mancomunidad ha atribuido la situación a las condiciones del pantano y ha señalado que se trata de una circunstancia ajena a la propia entidad.

Ante este escenario, la Mancomunidad de Aguas Torcón II ha asegurado que está trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible.

Asimismo, se ha comprometido a mantener informados a los vecinos y a comunicar cualquier novedad que se produzca sobre la calidad del agua y el levantamiento de las restricciones.

Mientras tanto, la entidad ha pedido a la población que realice un uso "extremadamente responsable" del agua, en un contexto en el que las condiciones del pantano están condicionando la calidad del suministro.

La Mancomunidad también ha lamentado las molestias que esta situación pueda ocasionar a los residentes y ha solicitado "paciencia y comprensión" hasta que se pueda recuperar la normalidad.