El PSOE cancela sin más explicaciones el acto de Pedro Sánchez previsto para el miércoles en Toledo

El acto de precampaña que Pedro Sánchez tenía previsto celebrar el próximo miércoles 21 de octubre en Toledo ha quedado suspendido. La agrupación local del PSOE ha comunicado la cancelación pasadas las nueve de la noche de este domingo, sin ofrecer ninguna explicación sobre los motivos de la decisión ni anunciar una nueva fecha.

"El acto previsto con Pedro Sánchez para el próximo miércoles 21 de octubre en Toledo queda suspendido", ha publicado la organización socialista en un breve comunicado difundido en sus redes sociales.

"Lamentamos las molestias que esta suspensión pueda ocasionar y agradecemos vuestra comprensión", añade el mensaje, que termina con un "¡nos vemos muy pronto!".

La cita organizada bajo el lema 'La Fuerza de la Gente', estaba prevista para las 18:00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio. Allí, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE iba a reunirse con militantes socialistas en plena preparación de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El encuentro iba a celebrarse sin la presencia de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que tiene previsto viajar a Italia para reunirse con empresarios e inversores interesados en la comunidad autónoma.

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE castellanomanchego no tenía previsto acompañar a Sánchez en Toledo, en una nueva coincidencia entre los actos de partido del líder nacional y los compromisos internacionales de Page.

La situación recordaba a la vivida en abril de 2023, cuando Sánchez acudió a Toledo para arropar a la entonces alcaldesa, Milagros Tolón, mientras Page se encontraba en Bruselas en un viaje oficial.

Page faltó al Comité Federal

La cancelación llega, además, después de que Page no acudiera este sábado al Comité Federal del PSOE celebrado en Fuenlabrada (Madrid), una reunión en la que se ratificaron las candidaturas socialistas para las elecciones generales del 29-N y que sirvió a Sánchez para lanzar la precampaña electoral.

Fuentes del entorno del presidente castellanomanchego explicaron a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que Page consideraba aquella cita "una reunión de trámite" en la que solo se ratificaban listas electorales "sin posibilidad de intervención". Por ese motivo, el también líder regional de los socialistas prefirió que fuesen "quienes van a ser candidatos".