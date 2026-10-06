Asaja congrega en Toledo a 1.500 agricultores enfadados por la situación del campo: "Estamos abiertos a negociar"

Bajo el lema "Estáis matando el mundo rural", centenares de tractores se han concentrado este martes a las puertas de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo en señal de protesta ante el "asfixiante" precio del gasóleo B, las "rígidas normas" que se ven obligados a cumplir y los "retrasos en las medidas" frente a la fauna cinegética.

La concentración agraria y ganadera convocada por Asaja Castilla-La Mancha ha reunido a agricultores y ganaderos de todas las provincias de la región por una situación que consideran límite fruto de una acumulación de problemas: rentabilidad, costes de producción, falta de agua, daños en la fauna silvestre, incendios, sanidad animal, competencia de terceros países y una burocracia cada vez mayor.

El presidente regional de Asaja, José María Fresneda, ha indicado los retos que tiene por delante el sector y ha incidido en la importancia de que los agricultores "tomen la palabra" ante la situación que vive el campo: "Tenemos unos retos que no vamos a poder solucionar sabiendo que en ese edificio hay gente sentada en sus mesas viendo como se inyecta odio al modelo productivo de un agricultor".

Tractorada en Toledo. Ángela Pulido Díaz.

La presidenta de Asaja en Toledo, Blanca Corroto, ha cifrado la asistencia en cerca de 2.000 personas y en torno a 125 tractores, además de una treintena de autobuses que han acudido de diferentes puntos de la región, "colapsando" el Polígono de Toledo. Por su parte, la Delegación del Gobierno ha señalado que han sido 51 tractores y 1.500 asistentes.

Fresneda ha cargado contra la Consejería señalando que solo están pensando "en decretar cualquier cosa para hacerle daño al modelo productivo" y ha detallado que el campo se está movilizando porque quieren "libertad" mientras que la administración, asegura, "está amparando una ideología que ya no queremos, no necesitamos, no nos hace falta".

"Las políticas conservaduristas que nos han llevado hasta aquí son el mayor daño que se puede hacer", ha dicho. También ha asegurado que a partir de este martes las movilizaciones no van a parar "porque tenemos que parar el tema de los incendios, de la fauna silvestre, y tenemos que conseguir que aquí no haya una espada de Damocles en la espalda de la gente que quiere regar sus hectáreas de regadío para mantenerlo".

Asimismo, ha avanzado que van a parar la propuesta que quiere hacer la Consejería de Agricultura de "traer dinero del pago directo a los agricultores para llevarlo a programas de desarrollo rural".

Tractorada en Toledo. Ángela Pulido Díaz.

Respecto a la problemática del agua, el presidente regional de la organización agraria ha apuntado que no podrán conseguir ningún avance sin la consejera y ha enfatizado en que a partir de este martes empieza "un ciclo de movilizaciones", para que, entre otras cosas, "la gente pueda regar tranquilamente".

En este sentido, ha negado que exista ningún acuerdo en materia de incendios aunque ha afirmado que "queremos tenerlo", y ha incidido: "Queremos que la gente riegue, que a la gente no se le coman las hectáreas los conejos, que la gente pueda mantener sus costes de producción y se respete la ley de la cadena alimentaria; y en eso estamos hoy aquí".

Fresneda también ha señalado que quieren que se respete la ley de la cadena alimentaria amparando los costes de producción. "El siguiente paso es hablar con la sociedad y decirles el riesgo que están corriendo con consumir productos de terceros países que no vienen con la soberanía alimentaria, el bienestar animal y la protección del medio ambiente", ha dicho.

Abiertos a "negociar todo lo que haga falta", el presidente regional de Asaja ve positivo "que haya convocatorias de elecciones a nivel nacional y a niveles autonómicos".