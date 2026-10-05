Toledo cierra los parques por el aviso naranja de lluvias y tormentas intensas durante las próximas horas

El Ayuntamiento de Toledo ha decretado el cierre preventivo de cuatro parques y jardines de la ciudad ante el aviso naranja por lluvias intensas y tormentas previsto para las próximas horas, desde la tarde de este lunes.

La medida afecta al Parque Escolar, el parque de las Tres Culturas, el Parque de la Vega y los jardines del Tránsito.

El aviso estará activo entre las 17.00 y las 00.00 horas, con posibilidad de precipitaciones intensas, granizo y rachas de viento muy fuerte.

Ante el riesgo de caída de ramas y árboles, el Consistorio ha activado el protocolo municipal y ha suspendido también las actividades y eventos previstos en estos espacios durante el periodo de cierre.

Toledo permanece en Fase de Alerta, Situación Operativa 0 del METEOCAM, mientras los servicios municipales mantienen activo el dispositivo de seguimiento ante la evolución del episodio meteorológico.

Posible prórroga

La previsión apunta además a que este martes 6 de octubre volverán a producirse lluvias y tormentas. Por ello, la reapertura de los parques dependerá de la evolución de la situación y de la inspección técnica que se realice en cada espacio antes de volver a permitir el acceso.

El Ayuntamiento pide a los ciudadanos que respeten los cierres y los balizamientos instalados, eviten permanecer bajo los árboles durante las tormentas y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.