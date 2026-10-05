El Ayuntamiento de Talavera no subirá impuestos ni tasas en 2027 y ampliará las bonificaciones del IBI

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina "no contempla ninguna subida de impuestos ni de tasas" para 2027. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, quien ha adelantado que en Junta de Gobierno se ha aprobado inicialmente el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales y de las ordenanzas reguladoras de los tributos municipales y precios públicos de cara al nuevo año.

García-Barroso ha aclarado que la propuesta "mantiene la política de contención fiscal del Ayuntamiento" pese al contexto económico y a una inflación acumulada que "ha alcanzado el 24 % en los últimos cinco o seis años".

El portavoz ha defendido que el Consistorio mantiene una política de "cero crecimiento" de los ingresos siempre que la legislación y los contratos lo permitan, y ha recordado que los presupuestos de 2026 reflejan una previsión de ingresos inferior a la de ejercicios anteriores, ajustada a la realidad de los ingresos municipales y sin incrementar tasas ni impuestos.

En la misma línea, ha destacado que "los ingresos recaudados por el Ayuntamiento en 2026 se han reducido en unos 200.000 euros respecto al ejercicio anterior, precisamente como consecuencia de esta política de contención".

El portavoz ha avanzado que entre las modificaciones previstas se encuentra la introducción de una bonificación adicional y la ampliación de otra existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), dentro de los supuestos que permite la legislación de Haciendas Locales.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, también se modifica con el objetivo de adaptar la ordenanza a las posibles variaciones de los coeficientes que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Otra modificación llega con la tasa por el aprovechamiento especial de las instalaciones deportivas municipales para eximir a las asociaciones deportivas del pago por la ocupación de oficinas y almacenes destinados a sus materiales.

Por último, en la tasa por aprovechamiento privativo o especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, relativa a las empresas de telecomunicaciones, se modifica el sistema de gestión para que sean las propias compañías las que realicen las correspondientes autoliquidaciones.

O.R.A.

En la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en la vía pública, conocida como O.R.A. (zona azul), se introducen modificaciones relacionadas con la gestión de los residentes y se establece que no habrá servicio durante las tardes de los meses de julio y agosto, como ya se ha aplicado este verano.

Además, los vehículos eléctricos en su totalidad, no los híbridos, quedarán exentos del pago de esta tasa, "con el objetivo de incentivar la adquisición y utilización de este tipo de vehículos".

Otra de las novedades será la creación de un bono anual para autónomos y vehículos de empresa que permitirá estacionar en la zona azul mediante el pago de una cuantía anual.

El portavoz ha explicado que esta medida pretende facilitar la movilidad de empresarios, autónomos, repartidores y otros profesionales que necesitan utilizar sus vehículos durante su actividad y que hasta ahora tenían que estar pendientes de la duración de los tickets de estacionamiento, y ha destacado que responde a "una de las principales reivindicaciones de autónomos y comerciantes", que necesitan desplazarse y trabajar durante periodos prolongados sin tener que estar pendientes continuamente del parquímetro.