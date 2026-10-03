Una tromba de agua deja 47 litros en 35 minutos en Quintanar de la Orden: daños en casas, comercios, carreteras...

Una intensa tromba de agua ha dejado este sábado numerosas incidencias en Quintanar de la Orden (Toledo) después de que hayan caído 47 litros por metro cuadrado en apenas 35 minutos, según ha explicado el concejal de la localidad, Antonio de la Guía.

La lluvia comenzó alrededor de las 15:30 horas y dejó de caer con intensidad sobre las 16:05 horas, aunque la gran cantidad de agua acumulada en tan poco tiempo provocó problemas en distintos puntos del municipio.

Entre las incidencias registradas por los embalsamientos de agua se encuentran viviendas y comercios inundados, así como problemas en varias carreteras. Además, según ha señalado el alcalde, también se está trabajando para comprobar los daños ocasionados en otros puntos de la localidad. En este sentido, ha indicado que "parece ser que en el supermercado Mercadona ha cedido parte del techo debido al agua".

Quintanar de la Orden agua

El alcalde de la localidad Pablo Nieto ha señalado a EFE que el volumen de agua de las inundaciones es el "habitual" cuando hay una gran precipitación de estas características.

La magnitud del episodio también se refleja en los avisos recibidos por los servicios de emergencias. Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, entre las 16:00 y las 18:00 horas se han recibido 34 avisos procedentes de Quintanar de la Orden relacionados con inundaciones.

De la Guía ha destacado el trabajo que están realizando los servicios de emergencia y los efectivos municipales para hacer frente a las consecuencias del episodio de lluvias. Bomberos, Protección Civil, Policía y los propios concejales se encuentran trabajando en la localidad para atender las incidencias y tratar de recuperar la normalidad.

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