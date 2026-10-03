San Pablo de los Montes toma el testigo de Toledo y acogerá la gran cita cultural de los Montes el próximo año

San Pablo de los Montes será el municipio encargado de acoger en 2027 la próxima Llega extraordinaria de los Montes de Toledo, tomando el testigo de la capital regional, que este año ha recuperado esta celebración después de varios años sin organizarla en la ciudad.

La elección se ha realizado mediante sorteo entre las candidaturas presentadas durante la XLVI Llega extraordinaria, celebrada este sábado en Toledo con la participación de alcaldes, representantes municipales, vecinos y miembros de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo.

La próxima edición tendrá además un significado especial por las dos efemérides que coincidirán en 2027. Por un lado, se celebrará el 50 aniversario de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo y, por otro, se conmemorará el 200 aniversario de la segregación de los antiguos pueblos monteños de Toledo.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha felicitado a San Pablo de los Montes por haber resultado elegido y ha mostrado la disposición del Ayuntamiento a colaborar en la organización del encuentro. "Es un placer que se pueda celebrar la Llega de San Pablo de los Montes, y más con esos aniversarios y esas fechas", ha afirmado.

La Llega de los Montes de Toledo es un encuentro de carácter cultural y asociativo que reúne a representantes de los municipios vinculados a esta comarca y que busca poner en común su patrimonio, su historia y sus tradiciones. La celebración se desarrolla con la colaboración de los ayuntamientos y de distintas instituciones, con independencia de su signo político.

Toledo recupera una celebración

La capital regional ha acogido este año la XLVI edición extraordinaria después de varios años sin que la Llega se celebrase en Toledo. Durante la jornada, el Ayuntamiento ha ejercido de anfitrión de los representantes de los municipios y de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo.

Velázquez ha destacado precisamente el tiempo transcurrido desde la última celebración en la ciudad. "Han pasado muchos años, quizá demasiados años", ha señalado el alcalde, que ha mostrado su satisfacción por recuperar una cita vinculada históricamente a la provincia.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, también ha participado en el encuentro y ha defendido el carácter cultural de esta celebración. Según ha señalado, la Llega constituye "una manera de celebrar nuestra cultura y nuestro patrimonio", además de servir para poner en valor tanto la provincia como los municipios que forman parte de los Montes de Toledo.

Rodrigo Jiménez de Rada

La XLVI Llega extraordinaria ha tenido además como figura histórica central al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, que vivió entre 1170 y 1247 y mantuvo una estrecha relación tanto con Toledo como con el territorio de los Montes de Toledo.

Su presencia en la jornada se ha relacionado con la conmemoración del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Primada de Toledo. El presidente de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo, Ventura Leblic, ha repasado durante el encuentro la importancia que tuvo Jiménez de Rada en la organización y defensa de este territorio.

Leblic ha destacado su papel en procesos de repoblación y en la elaboración de fueros y ordenanzas, además de referirse a algunas actuaciones concretas vinculadas al territorio monteño. Entre ellas ha citado la fundación de Puebla del Milagro, en el actual término de Retuerta, así como la construcción y fortificación de esta población para proteger una de las rutas de acceso a Toledo.

La asociación ha utilizado también la celebración para reclamar una mayor protección, conservación y divulgación del patrimonio de los Montes de Toledo, además de plantear su aprovechamiento como recurso cultural, turístico y de desarrollo para los municipios.

En este sentido, ha puesto en valor iniciativas desarrolladas durante las últimas décadas, como la Revista de Estudios Monteños, la publicación de monografías dedicadas al patrimonio local y el empleo de herramientas digitales para acercar este legado a nuevos públicos.

San Pablo de los Montes

La elección de San Pablo de los Montes permitirá que la próxima Llega tenga como telón de fondo dos fechas relevantes para la historia reciente de los Montes de Toledo.

El 50 aniversario de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo marcará cinco décadas de trabajo de esta entidad en defensa y divulgación de la identidad y el patrimonio de los municipios monteños. A ello se sumará el 200 aniversario de la segregación de los antiguos pueblos monteños de Toledo.

La jornada celebrada en la capital regional ha concluido con la lectura y firma del acta de la XLVI Llega extraordinaria, en la que se ha agradecido la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación de Toledo y se ha reafirmado el compromiso con la protección y difusión del patrimonio de los Montes de Toledo.

Será ahora San Pablo de los Montes quien recoja el testigo y prepare la edición de 2027, que estará marcada tanto por la celebración de estos dos aniversarios como por el carácter cultural y asociativo que mantiene esta cita entre los municipios de los Montes de Toledo.