Toledo ya prepara su Navidad: empiezan a instalarse las luces cuando aún faltan casi tres meses para Nochebuena

Cuando todavía colea el calor y octubre acaba de arrancar, Toledo ya empieza a prepararse para la Navidad.

A falta de 84 días para Nochebuena, las primeras luces y elementos ornamentales han comenzado a instalarse en distintos puntos de la ciudad, como la Ronda de Buenavista.

Una imagen que repite el guion del año pasado. Ya en 2025, el mes de octubre trajo consigo la colocación de los primeros adornos, semanas antes de su encendido oficial.

El responsable de este despliegue es la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras. Al igual que en las Navidades pasadas, esta compañía asume de nuevo los trabajos de montaje de la iluminación navideña de Toledo, ya que el contrato que le adjudicó el Ayuntamiento en 2025 contemplaba una duración inicial de 24 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 12.

Este acuerdo, cifrado en 659.657,51 euros, cubre el suministro, arrendamiento, instalación y mantenimiento de la iluminación, e incluye elementos decorativos diseñados y fabricados por la empresa toledana Prilux.

Cabe recordar que, en 2025, Toledo inauguró sus luces el 21 de noviembre con un espectáculo en la plaza de Zocodover. Una prematura fecha que motivó las protestas de los vecinos del Casco Histórico, quienes se concentraron durante semanas para denunciar la saturación turística y exigir medidas de seguridad y movilidad en zonas críticas como la calle Hombre de Palo o el entorno de las Cuatro Calles.

Puesto que la Navidad atrae una afluencia masiva al barrio antiguo, el Consistorio ha ido implementando medidas para ordenar los flujos peatonales. Entre ellas, la activación de un circuito de sentido único entre Zocodover y el Ayuntamiento durante los momentos de máxima aglomeración.

A esto se suma la estrategia de descongestionar el centro, distribuyendo parte de las actividades por otros escenarios, como los entornos de los puentes de Alcántara y San Martín, el paseo de Recaredo o el del Tránsito.

Sin embargo, a raíz de aquellas quejas vecinales, el alcalde Carlos Velázquez manifestó su intención de retrasar el encendido de este 2026 hasta el 29 de noviembre, haciéndolo coincidir con el primer domingo de Adviento.

Mientras tanto, los operarios ya avanzan con la instalación de las luces recién estrenado el mes de octubre.