Gregorio asegura que Talavera es "una de las ciudades más seguras de España" y lo achaca a la colaboración entre policías

La coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local permite que Talavera de la Reina siga siendo "una de las ciudades más seguras de España", según ha destacado este viernes el alcalde, José Julián Gregorio, durante el acto oficial celebrado con motivo de los Santos Ángeles Custodios.

Gregorio ha agradecido a los agentes de la Comisaría de Talavera su colaboración con la Policía Local y ha puesto en valor su trabajo "abnegado", así como su "pundonor" y "sacrificio".

El alcalde ha señalado que este nivel de seguridad es posible gracias a la labor conjunta de ambos cuerpos y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando "al unísono" con la Policía Nacional para proteger a los talaveranos.

Foto de familia. Ayto. de Talavera

El regidor ha reconocido también el trabajo que los agentes desarrollan durante todo el año "desde la cercanía y el compromiso con los ciudadanos" y ha trasladado, en nombre de la Corporación municipal, su felicitación a todos los policías en una jornada señalada para el cuerpo.

Durante el acto, Gregorio ha tenido además palabras para los agentes condecorados y sus familias, así como un recuerdo para los policías nacionales fallecidos.

Condecoraciones y reconocimientos

La Policía Nacional ha concedido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a Susana Gutiérrez, Mario García Llorente, Noé de Roa Martínez, Daniel Gil Sánchez y David Fernández García.

También han recibido esta distinción, en este caso como personas ajenas a la Policía Nacional, Marta Vicente de Gregorio y Tania de Torres Suárez.

El acto ha incluido además la entrega de bastones a personas que han colaborado de forma destacada con la Policía Nacional. Entre ellas figura el oficial David Fernández Sánchez, reconocido por su actuación al ponerse en riesgo para salvar a un ciudadano con pretensiones de acabar con su vida.

También han sido distinguidos los policías jubilados Agustín Pérez Padilla, Nicolás Luna Sanz y José Pedro Corrochano García; María José Recio Aranda; el oficial de la Policía Local Javier Fernández Calvo, por su implicación con la Unidad de Protección de las Víctimas de Violencia de Género; y Daniel Pulido Gerónimo.

Por último, el Comisario Jefe ha entregado una placa conmemorativa al policía nacional de mayor edad que ha prestado servicio en la comisaría de Talavera, reconocimiento que ha correspondido a Pedro Barrientos Barrientos.