Toledo sigue buscando su Roig Arena: Velázquez es "optimista" y confía en tener buenas noticias este mismo año

El Ayuntamiento de Toledo sigue trabajando para construir un gran pabellón multiusos en la ciudad, impulsado mediante colaboración público-privada tal y como se ha hecho en Valencia con el Roig Arena: levantado en suelo municipal con inversión y gestión privada.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha insistido este jueves que "ya hay empresas interesadas en hacer algo similar en la ciudad de Toledo" y ha avanzado que confía en poder ofrecer más detalles sobre estas conversaciones antes de que termine el año.

Velázquez ha realizado este anuncio durante la inauguración de la XX Feria del Automóvil de Toledo, que se celebra en el recinto ferial de La Peraleda, y varias semanas después de avanzar durante el Debate sobre el Estado del Municipio que el Ayuntamiento estaba explorando esta posibilidad.

El alcalde ha defendido como referencia el Roig Arena de Valencia, un gran recinto promovido con capital privado que acoge acontecimientos deportivos, culturales y de ocio.

"¿Por qué no Toledo?", se ha preguntado Velázquez, que considera que la posición estratégica de la capital regional y el crecimiento de la actividad que acoge justifican plantear una infraestructura de estas características.

La idea municipal es que el futuro pabellón tenga un uso mucho más amplio que el estrictamente deportivo. Velázquez lo ha definido como un espacio necesario "para el deporte, para la cultura, para el ocio, para eventos y también para las ferias empresariales".

Sin fondos europeos

El proyecto del futuro pabellón de Toledo tenía inicialmente en los fondos europeos EDIL una de sus posibles vías de financiación. Sin embargo, la ciudad quedó excluida de la convocatoria y el Ayuntamiento decidió recurrir esa decisión ante los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el Consistorio.

Velázquez ha asegurado que confía en que la reclamación prospere, pero ha explicado que la incertidumbre sobre los plazos judiciales ha llevado al Ayuntamiento a buscar otras fórmulas que permitan avanzar en paralelo.

Entre ellas está precisamente la colaboración público-privada. El alcalde ha asegurado que "ya hay empresas interesadas" y se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de concretar próximamente el proyecto.

"Soy optimista y ojalá que antes de finalizar el año podamos avanzarles algo más de esa futura inversión, de esa futura infraestructura tan demandada y tan necesaria desde hace muchos años para la ciudad y también de quién va a ser ese colaborador o esos colaboradores que formarán parte de esta aventura tan bonita para la ciudad", ha señalado.