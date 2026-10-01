Tapear al anochecer en rincones con historia de Toledo: así es el plan que ofrece 'DegusTO' para el 10 de octubre
Habrá un total de 30 pases y las entradas se podrán adquirir a partir del 6 de octubre.
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El próximo 10 de octubre, 32 empresas toledanas ofrecerán tres catas comentadas de productos de proximidad al anochecer en diez de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Toledo.
El alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, ha presentado la tercera edición de 'DegusTO' cuyas entradas tendrán un precio individual de 20 euros. Se podrán adquirir a partir del 6 de octubre en la web oficial de turismo del Ayuntamiento. Cada pase tendrá un aforo limitado de 36 personas.
"Es distinto conocer un espacio que hacerlo al atardecer, con música y degustando nuestra gastronomía", ha destacado el regidor toledano en la sede de la Real Fundación de Toledo donde ha estado acompañado por el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, y el presidente de la fundación, Jesús Carrobles.
Los diez rincones elegidos son el Cigarral de Menores, el Mirador del Valle, el Puente de Alcántara, el Puente de San Martín, la plaza de Alfonso VI, la balconada del Ayuntamiento, el jardín del Torreón de San Martín, el patio institucional de la Diputación, el patio de la enfermería del Convento de Santa Isabel y el Museo Victorio Macho-Roca Tarpeya.
'DegusTO' nació en 2023 con el objetivo de poder disfrutar de lugares patrimoniales que habitualmente no están abiertos a la caída del sol.
Tras reunir a más de un millar de asistentes en su anterior convocatoria, este año busca mantener ese espíritu de "conocer Toledo de otra manera", ha reseñado Velázquez.