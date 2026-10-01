El PSOE de Toledo convoca la primera edición de los premios 'Jesús Fuentes Lázaro' al compromiso social

La Agrupación Municipal Socialista de Toledo ha convocado la primera edición de los Premios Jesús Fuentes Lázaro al compromiso social, unos galardones con los que pretenden "reconocer públicamente a personas y colectivos que hayan destacado por su compromiso con la sociedad y por su contribución a la mejora de Toledo y de sus barrios desde ámbitos como la política, la actividad profesional, la cultura, la educación, la defensa del patrimonio o el voluntariado".

Durante la presentación de las bases, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo, Martín Molina, ha apuntado que los galardones nacen con el objetivo de "mantener vivos la figura y el legado" de Jesús Fuentes Lázaro, "referente de la recuperación del PSOE en la provincia de Toledo durante la Transición y ejemplo de compromiso social a lo largo de toda su trayectoria" que fallecía el pasado 7 de febrero.

"Jesús Fuentes Lázaro fue mucho más que un militante comprometido con la reconstrucción del PSOE. Fue una persona que dedicó buena parte de su vida a trabajar por una sociedad mejor desde diferentes ámbitos”, ha señalado Molina.

No en vano, más allá de su actividad política como presidente preautonómico de Castilla-La Mancha o concejal de la capital, entre otros cargos, también ha dejado una profunda huella como docente, promotor cultural, escritor y colaborador, en medios como EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha donde cada lunes firmaba la columna 'Capilla Sixtina'.

Desde la organización, sostienen que los premios quieren poner el foco precisamente en ese compromiso con la sociedad, distinguiendo a ciudadanos, ciudadanas y colectivos que hayan sido referentes por su trabajo y dedicación a la ciudad, sus barrios y su entorno.

Dos categorías

Las bases establecen dos categorías de premios, una de ámbito regional o nacional y otra de ámbito local. En ellas podrán ser reconocidas personas o colectivos cuya trayectoria haya supuesto una aportación destacada en ámbitos como la cultura, la educación, la defensa y divulgación del patrimonio histórico, monumental, artístico, cultural o medioambiental, el fomento de las artes y, especialmente, del arte contemporáneo, así como otras iniciativas de compromiso social y voluntariado.

Junto a los premios Jesús Fuentes Lázaro, la convocatoria contempla la concesión de dos accésits con el nombre de Domingo Alonso, destinados a reconocer a militantes de la organización por su trayectoria y compromiso.

Con esta denominación, la Agrupación Municipal Socialista de Toledo quiere recuperar también la memoria de Domingo Alonso, considerado precursor del movimiento obrero socialista en la provincia de Toledo durante el primer tercio del siglo XX y fundador de la primera Casa del Pueblo de Toledo ciudad, en 1910.

"Con estos premios queremos mirar al presente y al futuro sin olvidar de dónde venimos. Jesús Fuentes Lázaro y Domingo Alonso representan dos momentos diferentes de la historia del socialismo toledano, unidos por una misma idea de compromiso con la sociedad", ha señalado Martín Molina.

En la comparecencia Martín Molina ha estado acompañado de las personas que integran el comité evaluador de los premios, además del propio Martín, lo componen la secretaria de Igualdad de la Agrupación, Eva Perea Berguio; la secretaria de Educación, Cultura y Patrimonio, Isabel Bustos Molina, y el secretario de relaciones con el Movimiento Vecinal y Asociaciones Ciudadanas; José Carlos Vega Martín.

Plazos y resolución

El plazo para la recepción de propuestas permanecerá abierto del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

Posteriormente, el comité evaluador analizará las candidaturas y emitirá su fallo en febrero de 2027, que deberá ser aprobado y ratificado por la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo. Ese mismo mes está previsto el acto oficial de entrega de los galardones.