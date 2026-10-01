Inés Cañizares renuncia a ser candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo en 2027: "No tiene vuelta atrás"

La vicealcaldesa de Toledo y presidenta del Grupo Municipal Vox, Inés Cañizares, no será la candidata de su partido a la Alcaldía toledana en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Así lo ha anunciado este jueves durante un desayuno informativo con los medios en el que ha estado acompañada por los otros tres concejales de Vox en el Ayuntamiento, Juan Marín, Daniel Morcillo y Florentino Delgado.

Cañizares ha explicado que se trata de una decisión "unilateral" y personal que lleva "tiempo pensando y meditando" y que "no es fruto de ningún hecho puntual, de ninguna circunstancia, sino de un conjunto". Una decisión, ha remarcado, que conocen tanto sus familiares como sus compañeros de filas y que "no tiene vuelta atrás".

La actual número dos del Gobierno municipal de Carlos Velázquez (PP) ha querido dejar claro, no obstante, que su renuncia a encabezar la candidatura de Vox no supone su salida inmediata de la política ni del grupo municipal. "No cierro puertas, solo esa", ha afirmado.

"No es rencilla, ni reproche", ha señalado Cañizares para explicar su decisión. "En la vida hay etapas, y se cierran unas y, quién sabe, se pueden abrir otras", ha añadido.

El anuncio se produce después de varios meses de creciente distancia y tensiones entre Cañizares y la dirección nacional de Vox. La vicealcaldesa toledana ha defendido públicamente la celebración de un congreso del partido para "buscar a los mejores" y ha reclamado mayor comunicación interna, transparencia económica y contacto con las bases.

Fuentes cercanas al partido daban por seguro que Vox no iba a contar con Cañizares como cabeza de lista del partido en Toledo de cara a los comicios de 2027 e incluso apuntan a un posible candidato a la Alcaldía: Daniel Arias, vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud.

Sin otro proyecto político

Cañizares también ha querido despejar cualquier interpretación sobre un eventual salto a otra formación política. "A día de hoy" no ha recibido ninguna oferta de otro proyecto ni ha valorado incorporarse a ninguna otra candidatura, según ha asegurado. En este sentido, ha recordado que ya ha rechazado en el pasado la posibilidad de incorporarse al Partido Popular.

Su nombre ha estado en los últimos meses en el centro de las especulaciones sobre el futuro político de Toledo, especialmente por su creciente distancia con la dirección nacional de Vox y por su proximidad a Iván Espinosa de los Monteros, con quien participa como tesorera en la plataforma Atenea.

Cañizares, sin embargo, ha desvinculado su anuncio de cualquier alternativa concreta. "Tras esta decisión no hay otro anuncio", ha enfatizado.

Preguntada expresamente por qué hará después de las elecciones municipales de mayo de 2027, ha respondido: "Ahora mismo no lo sé, no puedo decir lo que no he pensado".