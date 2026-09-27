El diestro de Navahermosa, Pedro Medina, ganador del V Certamen taurino 'Domingo Ortega' en Talavera de la Reina

Pedro Medina, diestro de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' de Toledo natural de Navahermosa se ha proclamado vencedor del V Certamen de Novilleros 'Domingo Ortega' cuya final se ha celebrado este sábado en La Caprichosa de Talavera de la Reina. El diestro toledano se ha alzado vencedor por delante de Cristóbal Granero (Escuela Taurina de Alicante) y Óscar Campos (Escuela Taurina 'Yiyo' de Las Ventas), quienes lidiaron tres novillos de Peñajara.

El coso talaverano ha sido el escenario en el que los tres jóvenes diestros dirimieron este certamen organizado por la Diputación de Toledo en colaboración con la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' y diferentes entidades vinculadas al mundo taurino. En el graderío, entre otras personalidades, han acudido la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julian Gregorio, y los diputados provinciales José Eugenio del Castillo, Pablo Barroso y Pedro Díaz, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Cedillo ha destacado la consolidación del certamen con la celebración de quinta edición como "una cita que ofrece oportunidades reales a los jóvenes que estaban dando sus primeros pasos en el mundo del toro y que, al mismo tiempo, contribuye a mantener viva una tradición profundamente arraigada en nuestra provincia”.

En este sentido, ha señalado que la Diputación “sigue respaldando la fiesta y trabajando para que los nuevos valores encuentren espacios donde formarse, adquirir experiencia y demostrar su capacidad ante el público”.

La gran final ha puesto el broche a una edición que ha llevado la tauromaquia a diferentes municipios de la provincia de Toledo y que ha ofrecido a los jóvenes novilleros la oportunidad de adquirir experiencia y crecer en su formación.

La elección de Talavera de la Reina como escenario de la final ha permitido cerrar el certamen en una plaza estrechamente vinculada a la tradición taurina y convertir a la ciudad en punto de encuentro de los jóvenes valores que han participado en esta quinta edición.

El V Certamen “Domingo Ortega” se ha consolidado como una de las principales iniciativas de la Diputación de Toledo para apoyar la formación y promoción de jóvenes novilleros.

La edición de 2026 ha supuesto además un nuevo crecimiento del certamen, con siete clases prácticas y dos semifinales, celebradas en Borox y Yepes, antes de alcanzar la gran final de Talavera de la Reina.

Pedro Medina

En cuanto al ganador, Pedro Medina, debutó en clases prácticas durante la temporada 2025 el 15 de junio en Albacete cortando dos orejas.

Ese año en clases prácticas actuó también en la Puebla de Montalbán, Borox, Los Navalucillos y Pantoja.

En la temporada actual, el pupilo de Eugenio de Mora ha toreado en clases prácticas en Los Navalucillos, Almadén, La Venta del Moro, La Mata, Montesclaros , Camarena, Quismondo, Navahermosa y ha debutado en novillada en la semifinal del certamen en Borox el 30 de agosto cortando dos orejas y clasificándose para la final de Talavera de la Reina.

Ahora, el diestro de Navahermosa suma su nombre a los de Miguel Losana, Sergio Moreno, Esteban Gordillo y Raúl Caamaño como ganadores del Certamen 'Domingo Ortega'.