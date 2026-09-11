El portavoz municipal de Illescas, Francisco Rodríguez, nuevo coordinador de la Delegación de la Junta en Toledo

El portavoz del equipo de Gobierno de Illescas (Toledo), Francisco Rodríguez, ha sido nombrado nuevo coordinador general de la Delegación de la Junta en la provincia de Toledo.

Rodríguez ha sustituido en el cargo a Javier Úbeda Nieto, que ha sido designado nuevo secretario general de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Úbeda ha reemplazado a Rafael Perezagua, que ha cesado de forma voluntaria tras más de dos décadas siendo la mano derecha de Emiliano García-Page.

Ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia desde 2015, cuando el presidente autonómico llegó a la Presidencia de la Junta.

Sobre Francisco Rodríguez

Ingeniero de profesión, además de portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Rodríguez también es el segundo teniente de alcalde del municipio.

En el Consistorio se encarga de la coordinación de áreas y del área de ordenación del territorio. Recaen sobre él asuntos como las comunicaciones institucionales, la vivienda, la conservación y el mantenimiento urbano, los parques y jardines o la comunicación.

Rodríguez también es vicesecretario general del PSOE de Toledo y diputado provincial.