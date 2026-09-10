Las directoras de las tres escuelas infantiles de Toledo aseguran que el curso ha arrancado con "normalidad y tranquilidad"

Las tres escuelas infantiles municipales de Toledo han afirmado que el curso ha comenzado con "normalidad y tranquilidad para todos", tras semanas de "mucho trabajo y esfuerzo para todos" debido al cambio de la empresa gestora.

En una nota de prensa, las escuelas infantiles municipales han reconocido que dicho cambio en la empresa gestora generó "preocupación e incertidumbre", sobre todo por cómo podía afectar a las condiciones laborales y al funcionamiento habitual de las escuelas, pero han asegurado que sus derechos "han sido reconocidos en los términos" que habían solicitado.

Con todo, han añadido que lo más importante es que la atención a los niños y sus familias se está "desarrollando con normalidad", pues han aseverado que los niños están atendidos "por el mismo personal cualificado, con la misma profesionalidad y con la misma calidad educativa" que las tres escuelas infantiles municipales han ofrecido en los últimos años.

Asimismo, han informado de que el número de matriculaciones se mantiene en niveles similares a otros cursos y prácticamente todas las plazas están cubiertas, unos datos que a su juicio refleja "la confianza que las familias siguen depositando" en las escuelas infantiles municipales.

Las escuelas infantiles municipales han agradecido a las familias "la tranquilidad, la paciencia y la confianza" que han mostrado durante el proceso de cambio de empresa gestora.

Y han deseado que a partir de ahora puedan seguir "trabajando con estabilidad, tranquilidad y centradas en lo verdaderamente importante", que son a su entender los niños, sus familias y el buen funcionamiento de las escuelas.