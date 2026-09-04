El restaurante toledano con horno de leña donde para Mariano Rajoy: un ambiente taurino y las mejores carnes

Más allá de su conocida vinculación con María Dolores de Cospedal, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey guarda en Castilla-La Mancha su particular refugio gastronómico.

Se trata del Asador El Rincón del Cojo, un reconocido establecimiento situado en la localidad toledana de Manzaneque que el político gallego ha visitado en varias ocasiones, tal y como ha compartido con orgullo el propio restaurante en sus redes sociales.

"Hoy hemos contado con la presencia de Don Mariano Rajoy, ha sido un auténtico placer que haya podido degustar nuestros platos tradicionales", señalan.

Enclavado en una clásica casona castellana, el restaurante destaca por una marcada decoración de temática taurina y un ambiente tradicional y castizo.

Sus amplios salones y estancias se encuentran repletos de carteles y detalles del mundo del toreo. Un reflejo directo de la afición por la tauromaquia del propietario, Juanjo Villita.

Traje de luces que decora uno de los salones del restaurante. Guía Repsol

La propuesta culinaria de la casa se fragua en torno al horno de leña alimentado con madera de encina. En sus fogones se preparan algunas de las mejores carnes como el cordero lechal, el lechazo y el cochinillo.

La carta se enriquece con una cuidada selección de entrantes y raciones ideales para compartir. Entre las opciones más aclamadas destacan el pisto manchego, los célebres "caprichos del cojo", las chuletillas de cordero, las mollejas o los riñones.

Lechazo asado al horno de leña del Asador El Rincón del Cojo. Guía Repsol

Para quienes prefieran otras alternativas, disponen de pescados frescos preparados a la brasa y repostería casera. Un saber hacer que le ha validado el reconocimiento de la afamada Guía Repsol y la concesión del Broche Gastronómico del Medio Rural otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Asador El Rincón del Cojo se ubica en la calle Calvo Sotelo de la localidad toledana y abre sus puertas de martes a domingo en horario continuado de 14:00 a 18:00 horas. Durante el fin de semana y en comidas de grupo, se aconseja reservar con antelación.

Disfrutar de dichos manjares en este templo del asado es la excusa perfecta para descubrir los atractivos patrimoniales de Manzaneque entre los que prima su imponente castillo medieval del siglo XIV y su gran torre del homenaje.

Castillo de Manzaneque. Ayuntamiento

A finales de julio y comienzos de agosto, el municipio organiza sus propias jornadas medievales conocidas como Manzanech Medieval donde los vecinos escenifican varios pasajes de la historia local.