Mora (Toledo) blinda la seguridad durante la Feria y Fiestas 2026: se celebrará del 14 al 20 de septiembre

El alcalde de Mora (Toledo), Emilio Bravo, ha presidido una Junta Local de Seguridad convocada, como cada año, con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas 2026, a la que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia.

En la reunión han participado, además, la concejala de Seguridad Ciudadana, Juani Valero, el jefe de la Policía Local de Mora, el capitán de la Compañía de la Guardia Civil de Mora y miembros de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta.

Como viene siendo habitual cada año por estas fechas, se ha tratado y diseñado el dispositivo de seguridad para la Feria y Fiestas en honor al patrón de Mora, el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz que se celebrarán en Mora entre los días 14 y 20 de septiembre.

En ella se ha presentado por parte del Ayuntamiento el “Plan Local de Seguridad y Actuación ante Emergencias” redactado por la Jefatura de Policía moracha, que tiene como fin la coordinación y distribución del personal de seguridad disponible, protección civil, etc., para que podamos disfrutar de nuestra Feria y garantizar la seguridad de los miles de personas que durante estos siete días visitarán esta localidad toledana.

Bravo ha agradecido y destacado “el trabajo de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Policía Local, también a Guardia Civil y resto de cuerpos y administraciones que colaborarán con nosotros durante los días de Fiesta, velando por que durante nuestra Feria se minimicen los riesgos y podamos disfrutar de ella de manera segura”.

Una colaboración necesaria para procurar la seguridad de los vecinos de Mora y de los miles de personas que visitarán esta localidad durante los días de Fiesta. A este respecto, el regidor moracho ha indicado que “este tipo de reuniones y la coordinación de medios que en ellas se consigue, es imprescindible para disfrutar de nuestra Feria de la mejor manera posible”.

El alcalde moracho ha anunciado también que su consistorio, va a reforzar su Policía Local durante estos días de Feria, que pasará a contar con un total de 17 agentes, “garantizando con ello que durante las noches haya un mínimo de tres efectivos, llegando a los cinco en algunos días en función de las actividades y eventos programados”.

A ellos se sumarán además los refuerzos de Guardia Civil durante todos los días de Feria, “queremos estar prevenidos ante posibles contingencias que confiamos no sucedan, pero nunca está de más estar preparados, por eso tanto Policía Local como Guardia Civil aumentarán su presencia, vigilancia y los controles durante los días festivos.

Nuestro objetivo, el de todos, es coordinar fuerzas y efectivos para velar por el buen desarrollo de los actos más multitudinarios además de poder actuar, también de forma coordinada, ante cualquier incidencia” ha asegurado Bravo.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Toledo ha felicitado al Ayuntamiento destacando “el completo Plan de Seguridad elaborado en Mora, por su minuciosidad y contenido”, indicando que en ocasiones lo usan como ejemplo o referencia de redacción de este tipo de documentación en otras localidades de la provincia.

Además, ha informado que desde la Delegación estarán vigilantes y ha puesto a disposición del consistorio moracho todos los medios necesarios para garantizar la seguridad durante estos días de fiesta.

Unos días en los que se reforzarán dispositivos y, especialmente, los efectivos de Guardia Civil que no solo velarán por la seguridad del Ferial, sino que también patrullarán las entradas, salidas y las calles del pueblo. A

demás, Devia ha querido lanzar una serie de recomendaciones a la ciudadanía durante los días de fiestas para evitar robos y otras incidencias, pidiéndoles “ser muy precavidos, dejar alguna luz encendida en casa, echar completamente la llave de nuestras puertas y que, ante cualquier sospecha de personas o movimientos no habituales, se avise a Policía Local o Guardia Civil para que comprueben el aviso”.

La Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mora, Juana Valero, ha informado que tienen prevista “la instalación de un Punto de Información Municipal en materia de prevención de posibles agresiones sexuales en las inmediaciones de las Pistas Polideportivas, durante la celebración del evento donde participará el Dj internacional, Aaron Sevilla, el que previsiblemente concentrará un mayor número de personas (se estiman entre 4000 y 5000) programado el viernes 18 de septiembre”, explicó Valero.