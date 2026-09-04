Un juzgado investiga si el teniente de alcalde de Pepino (Toledo) accedió al historial médico de Inocencio Gil

Inocencio Gil, a la izquierda, y Felipe Fondón, a la derecha. E.E. CLM

El Juzgado de Instrucción de Talavera de la Reina investiga al teniente de alcalde de Pepino (Toledo), Felipe Fondón Refolio, por el presunto acceso irregular al historial clínico del exalcalde de la localidad, Inocencio Gil Resino.

El edil deberá declarar en calidad de investigado por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado el PP de Pepino mediante un comunicado.

La investigación judicial parte de la querella criminal que Gil presentó el pasado mes de mayo después de detectar accesos que consideraba no autorizados a su información médica.

Ahora, el juzgado ha acordado abrir diligencias previas para esclarecer quién consultó sus datos sanitarios, desde qué usuario o terminal y si existía alguna justificación asistencial para hacerlo.

Los accesos investigados se produjeron en la mañana del 27 de marzo de 2026, un día después de la agresión que el exalcalde denunció tras un pleno municipal.

Según la documentación del Sescam aportada por Gil, su historial clínico fue consultado mientras él se encontraba realizando gestiones relacionadas con la denuncia de aquel episodio, por lo que sostenía que no existía ningún motivo médico que justificara esas consultas.

El propio Sescam trasladó entonces el expediente a la Gerencia de Coordinación e Inspección para abrir una investigación interna mediante información reservada.

Ahora, la vía administrativa tiene también su reflejo en los tribunales. El juzgado ha citado a declarar tanto a Fondón como al propio Inocencio Gil dentro de las diligencias previas abiertas para determinar qué ocurrió y si los accesos a los datos especialmente protegidos tuvieron carácter ilícito.

Batalla política

La investigación judicial se produce en un municipio marcado desde hace un año por una fuerte confrontación política.

Inocencio Gil, alcalde de Pepino desde 2011 y ganador de las elecciones municipales de 2023 con mayoría absoluta, perdió la Alcaldía en septiembre de 2025 tras una moción de censura respaldada por PSOE, Vox y tres antiguos concejales del PP.

Desde entonces, el enfrentamiento político ha ido acompañado de distintas denuncias y acusaciones cruzadas. Gil ha rechazado las acusaciones de irregularidades en su gestión formuladas por los impulsores de la moción y ha denunciado también la agresión sufrida en marzo.

Ahora, la Justicia incorpora un nuevo frente a la crisis política de Pepino: la investigación de los accesos a los datos médicos del exalcalde y la condición de investigado de uno de los actuales responsables del Ayuntamiento.

La apertura de diligencias previas no supone una declaración de culpabilidad y será durante la instrucción cuando se determine si los hechos denunciados constituyen finalmente un delito y si existen responsabilidades penales.